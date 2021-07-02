В интервью Карпа рассказала, как начать писать книгу, что думает об использовании нецензурной лексики в украинском языке и стоит ли внедрять в школах сексобразование.

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О писательстве

Стать писательницей и певицей было вашей целью?

Это было моей мечтой. Все, о чем я мечтаю, рано или поздно может стать целью. Очень хорошо, когда эти вещи пересекаются – когда ты понимаешь, что ты хочешь и понимаешь, что ты можешь. Только тогда удается что-то достичь. Потому что если я сейчас захочу стать балериной – у меня вряд ли что-то получится.

Нравятся ли вам сейчас книги, которые вы писали в начале карьеры?

Я не перечитываю книги, которые писала в начале карьеры. Мне немного страшно. Самое главное, чтобы мне нравились последние книги, которые я пишу.

Что сложнее – начать книгу или удачно ее закончить?

Я всегда советую своим студентам сначала закончить книгу, решить, чем она заканчивается, и тогда очень спокойно начинать писать. Потому что бывает такое, что ты начинаешь ее писать, все классно, до половины дошел – и "забуксовал".

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Когда ты понимаешь, в какую точку надо прийти, всегда легче. Но иногда бывает так, что текст "ведет" себя сам. Поэтому легче, конечно, просто начать писать, потому что это может быть что угодно: птички поют, травка растет. А вот закончить, классно сделать развязку – это уже искусство.

Как вы решаете "проблему первой страницы"?

Я, вероятно, начинаю писать с середины или с конца. Это один из способов "разблокироваться". Первой страницы может быть 150 версий. Важно, что если тебе уже "нарисует" первая страница, которую ты уже написал, каждый раз открываешь файл и видишь одну и ту же фразу про условные травку и солнышко, я говорю: "Пишите пролог". Вы потом сможете этот пролог выбросить. Всегда первая страниц – важная. Даже если вы написали про травку и солнышко, это должна быть такая фраза, которая заставит читателя купить вашу книгу.

Не поздно ли начинать писать, если тебе больше 40 лет?

Нет, никогда не поздно. Мой основной слоган. Последняя книга, которая сильно меня поразила "Выбор " Эдит Эгер. Она ее написала в 90 лет – первую книгу. Вторую написала в 92 года.

Видите ли, какой классный пример. Книга стала бестселлером New York Times, побила все рекорды, она невероятно сильна. Никогда не поздно. В отличие от балерин, когда тебе это нужно начинать делать очень рано, желательно, чтобы быть профессионалом.

То в писательстве – чем старше человек, тем больше у него прожитого опыта, тем больше у него есть шансов написать что-то глубокое.

Нет таких штук – никогда не рано. Потому что когда ты пишешь юным, то у тебя очень свежая интонация, очень искренне. И никогда не поздно, потому что ты уже был и юным, и средним, и уже зрелым и старым. Ты можешь понимать, как эти люди прожили свою жизнь и сможешь персонажей любого возраста сконструировать.

О нецезурной лексике

Украинский матюк имеет право на существование?

Естественно. Матерные слова – очень важная часть любого языка. На самом деле язык – без матюка, как "село без церкви". Брань всегда присутствовала. Это часть фольклора и в целом языка. Я лингвист, поэтому понимаю, что есть разные уровни употребления языка: есть жаргон, есть изысканная речь, разговорная речь.



Карпа: "писать никогда не поздно и никогда не рано" / Фото Марии Масюк

Если мы "отсечем" любую из этих частей, речь уже будет не полной. Она себе живет, это живой организм. Я всегда – за то, что, как минимум, в диалогах изображать тот язык, на котором люди говорят на самом деле.

О культуре

Была ли у вас звездная болезнь?

Как она проявляется? У меня другая проблема. Я слишком по-панибратски со всеми веду себя и люди порой "вылезают на голову". Я бы хотела научиться говорить так: "Солнышко, положи цветы там". Иногда лучше соблюдать дистанцию.

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У меня другая проблема. Когда приходит человек и говорит: "Я люблю ваши книги. Я вас читаю, на курсе". Для меня очень дорог этот человек.

Это значит, что мы с ним мыслим как-то подобно, если ему эти книжки аукнулись. За что мне к таким людям свысока относиться? У нас много общего.

К тем, кто мне не нравится, они и не будут проявлять ничего ко мне, потому что не знают меня. Не на ком "вправлять" звездную болезнь.

Ирена – певица, Ирена – писательница Ирена – мать, Ирена – жена. Это разные люди?

Наверное, немного разные, да. У меня не совсем много есть терпения, когда я мама. Книгу по педагогике я бы не взялась писать. Это для меня поле, в котором недостаточно знаний. Например, если я могу научить людей писать книги, могу объяснить, как это делать, то я не смогу никогда объяснить, как написать песню. Потому что это что-то такое, что приходит и ты его просто не контролируешь. Думаю, что так творят поэты. Не знаю, я не пишу поэзию, пишу тексты песен.



Культура не может быть вне политики, – Карпа / Фото 24 канала

Это один и тот же человек, но очень разные подходы. То есть человек, который пишет книгу, и человек, который варит борщ, это якобы один и тот же человек, но он думает совсем о другом. Человек, который варит борщ, может включить себе тупой сериал или какое-то comedy-шоу. Это точно будет не тот человек, когда я пишу книгу. У меня какие-то другие референсы. Я не вспомню этот тупой сериал, который я смотрела, пока что-то себе мешала на кухне.

Может ли быть культура вне политики?

Культура не может быть вне политики. Потому что все процессы социума коррелируются с политическими процессами – с какими-то решениями, с определенным прогрессом. В XIX веке мы не могли писать так же, как пишем в XXI веке. Например, в конце XIX – начале XX веков только начинались определенные феминистические шаги. Так или иначе это связано с политикой, когда у женщин либо есть право голосовать, либо нет. Либо есть в Польше запрет абортов, либо нет.

Если ты женщина и ты автор, или если ты мужчина и ты автор в хорошем смысле феминист, например, ты не можешь обходить такие общественные процессы, но они соответственно связаны с политическим решением, с определенными законопроектами, с реверансами в сторону религии. Поэтому, по-моему, оно все соединено. И если брать каждого человека в отдельности, который его творит, мы пишем о том, что нам отзывается. Может, кому-то отзывается писать про гербарий и жизнь лягушек. Но даже там я наверняка втулила бы какие-то политические процессы. Но ни происходили бы у меня в мире лягушек.

О сексобразовании

По вашему мнению, стоит ли внедрять сексобразование в школах?

Очень требуется адекватное объяснение про все: от контрацепции до оргазма, до болезней, которые передаются половым путем, до того, как говорить "нет", как вообще мальчик должен получить согласие девочки. Про ЛГБТ обязательно нужно объяснять детям. Они живут в XXI веке, и это точно не должно быть какое-то "пещерное образование". Потому что будет беда.

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Как вы узнали о сексе и было ли достаточно знаний об этом от взрослых?

Да нет, со мной родители не говорили о сексе. Это было поколение "дети, закройте глаза". Понятно, что дети все смотрели через пальцы. У меня были первые знания, определенные извращения от подружек, которые были старше на 2 – 3 года и ничего сами не знали. Так же, помню, смотрела медицинскую советскую энциклопедию дома у своей подруги. Все было довольно страшно нарисовано.

О жизни Карпы

Ваш совет: как относиться к жизни как Ирена Карпа?

Быть максимально свободным. Делать то, что ты хочешь, а не то, что от тебя все ожидают. Потому что это как раз и есть источник наших фрустраций: кто-то нас не полюбил, кто-то не так ответил, А я так старалась. Найти баланс и будет всем счастье.

Что вам больше всего нравится в вашей жизни?

Собака (смеется). Нравится собака, она красивая. То, что мой муж меня любит, даже если я не суперхудая и не "королева красоты". Когда я что-то на себя "гоню", он говорит: "Да нет, ты такая красивая. Посмотри, все хорошо". Он меня успокаивает. Конечно, я не всегда ему верю, как и любая женщина не всегда в это будет верить.



Карпа рассказала о карьере, писательстве и мечтах / Фото из инстаграма культурной деятельницы

Мне нравится классная природа. Мне нравится искусство жить, когда я получаю удовольствие. Много я получаю его именно от путешествий, общения с животными и еды. И понятно, что семья (нравится – 24 канал). Мне очень нравится, когда все окей у моих детей, их не оставили на второй год.

А что больше всего раздражает?

Меня очень раздражает, когда люди правилами оправдывают тупость и недостаток человечности. Когда все можно сделать логично, очень просто, но люди придумали себе какие-то конструкции и бездумно ими движутся. Думаю, это такие факторы раздражения. Я не люблю, когда умными словами прикрывают пустоту и отсутствие какой-либо рациональности.