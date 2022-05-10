О Чернобаевке и крейсере "Москва": ROXOLANA ободрила украинцев новым хитом

Украинская певица ROXOLANA выпустила уже свой третий трек за время полномасштабной войны и воспела в нем самые известные мемы. В частности, она вспомнила о Чернобыевке, которая стала адом для оккупантов, и затонувший крейсер "Москва".

Ранее артистка выпускала песню "I СиЮ", где тоже упоминала о первых мемах во время войны, а впоследствии лирик-композицию "I'm gone" , исполненную от имени всех погибших детей.

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Сейчас ее новый трек под названием "Тримайся" уже покоряет музыкальные платформы. Новый хит она сняла в спокойном и относительно безопасном Киеве на наиболее знаковых локациях.

ROXOLANA призывает всех поддерживать друг друга, а также помогать Вооруженным Силам Украины. По ее словам, создавая трек, она произвела отсылку к предыдущей первой песне "I СіЮ". Первыми песню "Тримайся" услышали украинские военные, ведь сейчас певица ездит с выступлениями в воинские части ВСУ.

"Я хотела напомнить нашим замечательным военным и всем украинцам, что мы – непобедимы. Нам всем очень сложно сейчас. Просыпаясь каждое утро, мы должны приложить усилия, чтобы не отчаиваться и не расстраиваться. Это очень непросто, ведь вокруг столько горя. Но в то же время мы живем в такое время, когда максимально проявляется этот феномен нашего народа, показывающий, как из каждого слова, сказанного о войне, из каждой ситуации наши люди создают мемы и шутки. И это действительно очень помогает держаться", – говорит певица.

ROXOLANA – Тримайся: смотреть видео онлайн

Напомним, в апреле ROXOLANA запустила благотворительную инициативу "Спаси мою мечту" для помощи детям-переселенцам, которые в результате утратили возможность заниматься творчеством.

Текст песни "Тримайся":

Вже тобі відомо, що немає дня сурка,

А є лаконічно – Чорнобаївка.

Кажуть, двічі в одну річку не війдеш,

це 100 про

Але можна разів 10 на один аеродром.

Вони можуть забрати

Машинки і футболки.

Вони можуть забрати коралі і кросовки,

Але свободу в нас ніколи не забрати

І окупантів ми запрошуєм за грати.

Ми – незламні, ми – непереможні,

Хочу нагадати я це кожному і кожній.

Не тужіть, рідні, і пам’ятайте –

Україна – синонім Перемога, не забувайте.

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Щоб не було і не сталось,

Я тримаюсь, я просто тримаюсь.

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Я себе в руки беру і тримаюсь

Я тримаюсь, я просто тримаюся.

І якби в моментах сумно не було,

Райдуга є після сильної бурі,

Світло є після темної ночі

І мир буде з нами, я знаю це точно.

Епічно тонула "Москва"

В той день як "Титанік"

І далі горітимете вона.

Ми без паніки

Будемо дивитися і кайфувати

Ну, і на фоні на пам’ять фотографуватись.

Листаю свою стрічку і в ній я бачу наше лице.

Я бачу допомоги сторіз і в мемах все.

Я бачу співчуття, але не на журбі акцент

І знаєте, я люблю нас за це!

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Щоб не було і не сталось,

Я тримаюсь, я просто тримаюсь

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Я себе в руки беру і тримаюсь

Я тримаюсь, я просто тримаюся.

І ти тримайся, бро,

І ти тримайся, сістер,

Допомагаєм ЗСУ

І ні хвилини, щоб присісти.

І ти тримайся, бро,

І ти тримайся, сістер,

Допомагаєм ЗСУ

І ні хвилини, щоб присісти.