О Чернобаевке и крейсере "Москва": ROXOLANA ободрила украинцев новым хитом
Украинская певица ROXOLANA выпустила уже свой третий трек за время полномасштабной войны и воспела в нем самые известные мемы. В частности, она вспомнила о Чернобыевке, которая стала адом для оккупантов, и затонувший крейсер "Москва".
Ранее артистка выпускала песню "I СиЮ", где тоже упоминала о первых мемах во время войны, а впоследствии лирик-композицию "I'm gone" , исполненную от имени всех погибших детей.
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Сейчас ее новый трек под названием "Тримайся" уже покоряет музыкальные платформы. Новый хит она сняла в спокойном и относительно безопасном Киеве на наиболее знаковых локациях.
ROXOLANA призывает всех поддерживать друг друга, а также помогать Вооруженным Силам Украины. По ее словам, создавая трек, она произвела отсылку к предыдущей первой песне "I СіЮ". Первыми песню "Тримайся" услышали украинские военные, ведь сейчас певица ездит с выступлениями в воинские части ВСУ.
"Я хотела напомнить нашим замечательным военным и всем украинцам, что мы – непобедимы. Нам всем очень сложно сейчас. Просыпаясь каждое утро, мы должны приложить усилия, чтобы не отчаиваться и не расстраиваться. Это очень непросто, ведь вокруг столько горя. Но в то же время мы живем в такое время, когда максимально проявляется этот феномен нашего народа, показывающий, как из каждого слова, сказанного о войне, из каждой ситуации наши люди создают мемы и шутки. И это действительно очень помогает держаться", – говорит певица.
ROXOLANA – Тримайся: смотреть видео онлайн
Напомним, в апреле ROXOLANA запустила благотворительную инициативу "Спаси мою мечту" для помощи детям-переселенцам, которые в результате утратили возможность заниматься творчеством.
Текст песни "Тримайся":
Вже тобі відомо, що немає дня сурка,
А є лаконічно – Чорнобаївка.
Кажуть, двічі в одну річку не війдеш,
це 100 про
Але можна разів 10 на один аеродром.
Вони можуть забрати
Машинки і футболки.
Вони можуть забрати коралі і кросовки,
Але свободу в нас ніколи не забрати
І окупантів ми запрошуєм за грати.
Ми – незламні, ми – непереможні,
Хочу нагадати я це кожному і кожній.
Не тужіть, рідні, і пам’ятайте –
Україна – синонім Перемога, не забувайте.
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Щоб не було і не сталось,
Я тримаюсь, я просто тримаюсь.
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Я себе в руки беру і тримаюсь
Я тримаюсь, я просто тримаюся.
І якби в моментах сумно не було,
Райдуга є після сильної бурі,
Світло є після темної ночі
І мир буде з нами, я знаю це точно.
Епічно тонула "Москва"
В той день як "Титанік"
І далі горітимете вона.
Ми без паніки
Будемо дивитися і кайфувати
Ну, і на фоні на пам’ять фотографуватись.
Листаю свою стрічку і в ній я бачу наше лице.
Я бачу допомоги сторіз і в мемах все.
Я бачу співчуття, але не на журбі акцент
І знаєте, я люблю нас за це!
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Щоб не було і не сталось,
Я тримаюсь, я просто тримаюсь
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Я себе в руки беру і тримаюсь
Я тримаюсь, я просто тримаюся.
І ти тримайся, бро,
І ти тримайся, сістер,
Допомагаєм ЗСУ
І ні хвилини, щоб присісти.
І ти тримайся, бро,
І ти тримайся, сістер,
Допомагаєм ЗСУ
І ні хвилини, щоб присісти.