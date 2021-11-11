"Ну такое, были и лучшие": как в сети реагируют на "Холостяка-12" Алекса Топольского
Источник:24 канал
Всего два дня назад, 9 ноября, рассекретили главного героя 12 сезона шоу "Холостяк". Им стал львовянин Алекс Топольский, который построил успешный бизнес в США. Телезрители уже успели перемыть ему косточки. Что о красавце говорят в сети, узнавайте в нашем материале.
По сети распространялись слухи, что главным "Холостяком" страны 2022 года станет шеф-повар из Колумбии Эктор Хименес-Браво или экс-футболист Артем Милевский. Однако на эту роль продюсеры выбрали ноумейма – 32-летнего Алекса Топольского, который сделал карьеру за границей и вернулся на родину за настоящей любовью.
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Сейчас о "Холостяке-12" известно очень мало. Более того, он не является активным пользователем инстаграма и мало рассказывает о личной жизни. Несмотря на это публика уже успела разделиться на два лагеря: одни восхищаются его эффектной внешностью, а другие – вешают ярлыки.
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото из инстаграма проекта
Как в сети реагируют на "Холостяка-12" Алекса Топольского
На удивление, большинство телезрителей настроены категорично. Одни критики прогнозируют, что сезон с Алексом будет скучным, как и он сам, другие убеждены, что никакого бизнеса в Майами у него нет. Есть среди хейтеров и те, кто советует продюсерам – взять на роль холостяка "простого парня-работягу":
- "Эх, Чмерковского уже не переплюнуть. Ну еще Иракли был любопытен, остальные же ... очередной странный холостяк";
- "Мне кажется, будет скука";
- "Из инстаграма видно, что скучный. Наверняка харизматичные мужчины не горят желанием участвовать в шоу, а мальчикам для хайпа, почему бы нет";
- "Какие-то одинаковые типажи на "Холостяке", все с бородой или со щетиной";
- "Какой-то молодой очень";
- "Ну такое, были и лучшие";
- "Таков нарцисс. Ему точно отношения надо? Или пиар?";
- "Совсем не интересный. Почему наших ребят не приглашают, которые живут в Украине? Не буду смотреть";
- "Чего не взять простого холостяка из Одесской области? Взяли бы какого-нибудь просто парня, посмотрела бы, как за него боролись";
- "Взяли бы простого парня-работягу, тогда бы увидели, кто за любовью приходит";
- "Умный, успешный, богатый, живет в Майами, а девушек и поклонниц просто таки нет. Все шоу по сценарию";
- "Я уже догадываюсь, какие барышни придут за него побороться, а за возможность жить в Майами".
Однако есть среди телезрителей те, которые не спешат с выводами. Они оценили внешность Алекса Топольского и ждут 12 сезона, чтобы узнать, какой он на самом деле:
- "Супер, уже хочется смотреть";
- "Какой интересный холостяк. Думаю, что за его сердце будет борьба. Жду нового сезона";
- "Привлекательный молодой человек. Любви и понимания вам";
- "Горячий парень";
- "Ммм, ничего такой".