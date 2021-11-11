"Ну такое, были и лучшие": как в сети реагируют на "Холостяка-12" Алекса Топольского

Всего два дня назад, 9 ноября, рассекретили главного героя 12 сезона шоу "Холостяк". Им стал львовянин Алекс Топольский, который построил успешный бизнес в США. Телезрители уже успели перемыть ему косточки. Что о красавце говорят в сети, узнавайте в нашем материале.

По сети распространялись слухи, что главным "Холостяком" страны 2022 года станет шеф-повар из Колумбии Эктор Хименес-Браво или экс-футболист Артем Милевский. Однако на эту роль продюсеры выбрали ноумейма – 32-летнего Алекса Топольского, который сделал карьеру за границей и вернулся на родину за настоящей любовью.

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Сейчас о "Холостяке-12" известно очень мало. Более того, он не является активным пользователем инстаграма и мало рассказывает о личной жизни. Несмотря на это публика уже успела разделиться на два лагеря: одни восхищаются его эффектной внешностью, а другие – вешают ярлыки.



Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото из инстаграма проекта

Как в сети реагируют на "Холостяка-12" Алекса Топольского

На удивление, большинство телезрителей настроены категорично. Одни критики прогнозируют, что сезон с Алексом будет скучным, как и он сам, другие убеждены, что никакого бизнеса в Майами у него нет. Есть среди хейтеров и те, кто советует продюсерам – взять на роль холостяка "простого парня-работягу":

"Эх, Чмерковского уже не переплюнуть. Ну еще Иракли был любопытен, остальные же ... очередной странный холостяк";

"Мне кажется, будет скука";

" Из инстаграма видно, что скучный . Наверняка харизматичные мужчины не горят желанием участвовать в шоу, а мальчикам для хайпа, почему бы нет";

. Наверняка харизматичные мужчины не горят желанием участвовать в шоу, а мальчикам для хайпа, почему бы нет"; "Какие-то одинаковые типажи на "Холостяке", все с бородой или со щетиной";

"Какой-то молодой очень";

" Ну такое, были и лучшие ";

"; "Таков нарцисс. Ему точно отношения надо? Или пиар?";

" Совсем не интересный . Почему наших ребят не приглашают, которые живут в Украине? Не буду смотреть";

. Почему наших ребят не приглашают, которые живут в Украине? Не буду смотреть"; "Чего не взять простого холостяка из Одесской области? Взяли бы какого-нибудь просто парня, посмотрела бы, как за него боролись";

"Взяли бы простого парня-работягу, тогда бы увидели, кто за любовью приходит";

"Умный, успешный, богатый, живет в Майами, а девушек и поклонниц просто таки нет. Все шоу по сценарию ";

"; "Я уже догадываюсь, какие барышни придут за него побороться, а за возможность жить в Майами".

в Майами Алекс Топольский якобы занимается недвижимостью – сдает в аренду элитные квартиры. Однако его путь к успеху не был легким. Узнавайте больше фактов из биографии главного героя "Холостяка-12".

Однако есть среди телезрителей те, которые не спешат с выводами. Они оценили внешность Алекса Топольского и ждут 12 сезона, чтобы узнать, какой он на самом деле: