"Он нас закалил": звезды делают итоги 2022 года и загадывают единственное желание на всех

Крайне сложный, жестокий, исполненный испытаний год завершается. Мы радуемся, что можем его встретиться под украинским флагом и праздновать Новый рик, а не "Новый год", однако мы сочувствуем и про себя благодарим всех, кто дал нам эту возможность.

Украинские артисты в этом году тоже на себе узнали, что такое взрывы, потери родных и друзей, разрушенные здания и жизнь в полной неизвестности. Но они продолжали выполнять культурную миссию за границей, записывали обращения для иностранцев, ездили на передовую к защитникам и писали песни, посвященные военным, матерям, одиноким женщинам.

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Исполнители 31 декабря сделали собственные итоги года, совпавшие с очередной террористической атакой россиян на украинские города. Больше всего пострадал Киев, где люди готовились к праздникам. Что они говорят о последнем дне года и в целом 2022-м – читайте дальше.

Итоги 2022 года от звезд

Наталья Карпа

"Итог один – этот год сделал нас сильнее, выносливее, гибче, решительнее! Открыл глаза на многие вещи, о которых мы знали, но до конца значений не понимали! Он нас закалил – кристаллизуя украинскую ДНК, в борьбе за свое! Я не буду вдаваться в личные подробности, но мне действительно есть за, что сказать: "Спасибо! И иди себе с Богом!" Пусть уже следующий, ибо в нем наши ожидания, наша надежда и вера!

Нарядно одеваем нашу украинскую елочку, украшая чувствами добра и любви, поддержки знакомых и не знакомых людей, благодаря ВСУ, и всем котикам и кисям, которые ведут борьбу за каждый клочок нашей земли! P.S. Я сейчас еще в постели в сотне миль от дома, на телефон поступают сообщения о взрывах… Вдыхаю, выдыхаю… Слезы – это пустое, главное, что кто-то из ребят получит новую руку или ногу…! И еще 2023 год жду от тебя объятий… Нашей победы!"



Наталья Карпа сказала, что желает в Новом году / Фото из инстаграмма певицы

Маша Ефросинина

"Сегодня, 31 декабря, когда весь мир собирается за столами на большой семейный праздник, по всей Украине снова прилетели ракеты из России. Так выглядят конвульсии недонации перед ее историческим падением… Они думают, что бьют нам по спинам, но не видят, что делают это, стоя на рабских коленях… Впрочем, украинцы вышли из укрытий и делают новый вдох, чтобы продолжать отстаивать свою землю… Никто не падает ниц, никто не сдается… И не собирается.

Сегодня прославляем наши ВСУ, наше ПВО, наших энергетиков и спасателей. Прославляем и благодарим с еще большей крепостью. И загадываем одно на 40 миллионов желания, которое обязательно сбудется в 2023! Победа за нами!"

МамаРика

"Мы жили счастливой жизнью, а потом пришли они и отняли наше спокойствие, радость, дома, жизнь… Пока я монтировала это видео, выплакала все глаза, но и улыбалась сквозь слезы, а значит, тяжелее всего позади и главное: им никогда не отобрать нашу силу, умение вставать снова и снова, чтобы защищать свое! Впереди – только хорошее, должны верить, и делать все для того, чтобы итоги следующего года были сотканы только из положительных воспоминаний. Любим вас, родные, берегите себя!"

Владимир Остапчук

"Вместо итогов года", – сказал Остапчук и помчался по российскому флагу, лежавшему на полу в Херсоне.

Иванна Онуфрийчук

"Взрывы. Страх. Слезы. Прощание. Помещение дома и всей жизни в одну сумку. Решительность. Сплошное непонимание, как быть. Крики. Паника. Смелость. Бессонные ночи в подвале и с новостями в телефоне. Ой, у лузи червона калина. Чужие люди стали своими. Невозможность позвонить родным. Прощание с мужем, братом, отцом, которые идут защищать. Потери. Боль, которая разрывает душу на части. Буча, Мариуполь, Николаев, Чернигов, Бахмут, Киев. Вся Украина. Ускоренное сердцебиение. Дым в горле после прилетов. Плач детей от страха. Ночи в метро. Сотни тысяч мемов о ваньках. Смех. Часы на границах. Незнакомцы. Новые правила жизни. Сум. Победа на Евровидении. Новости из дома. Азовсталь. Митинги заграницей.

День независимости. Освобождение наших из плена. Массированные обстрелы. Блэкауты. Романтические ужины при свечах. Международная поддержка и уважение. Умение держать связь без связи. Несокрушимость. Независимость. Почти год полномасштабного вторжения. Вот такой он, итог 2022 для украинцев. Горький, болезненный. Но с проблесками света среди сплошной темноты. Верю, что света будет больше, оно победит. Ибо за него борются самые смелые".

Надя Дорофеева

"2022. Год, который перевернул жизнь. Ребята ВСУ – вы наше все!"



Надя Дорофеева подытожила 2022 год войны / Фото с инстаграмма певицы

Тарас Цымбалюк

"Для меня итогов, раздумий в этом году хватает... Пожалуй, как никогда... Но, знаете, хочу отбросить лирику, отделили главное, глобальное и сразу перейти к фабуле: Я хочу выразить огромную благодарность Вооруженным Силам Украины. Впервые в моем сознании слово "герои" – слишком скромное, чтобы его направлять в ваш адрес. Прошлый год однозначно ваш. Точнее, благодаря вам, он был у всех нас… Каким бы он сложным ни выдался… И, благодаря вам, мы можем заходить в новый – 2023. Именно вы с каждым днем нас приближаете к большой победе, которую так ждет Украина и весь цивилизованный мир ! Низкий вам поклон..!

Люди добрые, встретите сегодня новый год с родными! Нам есть что праздновать! Однозначно отметьте этот большой праздник. Обниметесь. Вспомните о наших воинах, о волонтерах и единстве всех украинцев! И загадайте то же желание! Не покупайте салюты. С новым годом, друзья!"

Настя Каменских

"31.12.2022

В канун Нового года Россия снова нанесла ракетный удар по Украине. Видео 1: отель в центре Киева. Фото 2 и 3: фото "Дворца Украина": основное место проведения новогодних праздников для детей в этот день. Каждый год в этом месте встречали следующий Новый год сотни семей с детьми. Слава Богу, детей сегодня здесь не было. Потому что в этом году Россия украла у детей праздники. До сих пор пытается украсть безопасность, независимость и счастливое детство украинских детей, семей и людей. Фото 4 и 5: результаты атак в жилых кварталах. В настоящее время сообщается о 1 погибшем и 16 раненых в Киеве".

Джамала

"Хочу вас всех поблагодарить. Боремся, вдохновляем друг друга и любим. С Новым годом! Пусть он принесет нам победу, во всех смыслах этого слова. Хотела написать об итогах года, но пост вышел на книгу. Поэтому просто 5 минут с почти всем, что происходило со мной, с тобой, с нами. В эту ночь я загадаю одно желание и уверена, что вы тоже загадаете его".

Редакция Showbiz 24 поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает мира, спокойствия и победы!