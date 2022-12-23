Сложный вопрос: Эктор Хименес-Браво рассказал, почему в одиночку будет праздновать Новый год
Источник:Эктор Хименес-Браво
Кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился мыслями о зимних праздниках. Он признался, с кем будет праздновать Новый год.
Ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво живет в Украине во время войны. Он поделился с подписчиками своими мыслями о Новом году.
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Эктор Хименес-Браво о Новом году
Кулинар поделился, что празднование Нового года и украшение елки – сложный вопрос для многих. Однако он считает, что ВСУ борются, а жизнь продолжается. Эктор добавил, что будет праздновать Новый год сам, поэтому, вероятно, в Украине.
Я буду праздновать этот Новый год наедине. Все мои родные и близкие, а также Лупита и Чоко, сейчас за границей, в безопасности,
– признался Эктор.
Эктор Хименес-Браво / Фото с инстаграма ресторатора
Хименес-Браво считает, что не стоит спекулировать словами о том, что бойцы воюют, чтобы мы жили обычной жизнью, нельзя, но и страдать – не выход. Поэтому он советует делать то, что желает душа, но не забывать о помощи другим.
"Ставьте елку, если есть настроение. Танцуйте, если хотите танцевать. Празднуйте, чтобы подбодрить детей и семью. Несмотря на блекауты, обстрелы и войну, при всем этом мы продолжаем жить, жить полной и яркой жизнью. Нас не одолеть и не сломать, и это факт Общайтесь, радуйтесь, празднуйте, если это поднимает ваше настроение и дает больше сил работать и помогать ВСУ. Живите, любите и радуйтесь".
Что звезды говорят о праздновании Нового года и Рождества
- Катя Осадчая согласилась бы с Эктором о противоречивости празднований этого года. Но она с мужем решила подарить праздник для детей, потому уже украсила елку всей семьей.
- Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя имеет похожее мнение – он говорил 24 каналу, что детям обязательно следует подарить праздник, потому что они не заслужили жизни в войне, тревогах и бомбоубежище. Не обязательно делать что-нибудь помпезное, но нужно придумать такое место, куда дети смогут прийти и на несколько часов забыть об ужасе вокруг.