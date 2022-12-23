Сложный вопрос: Эктор Хименес-Браво рассказал, почему в одиночку будет праздновать Новый год

Кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился мыслями о зимних праздниках. Он признался, с кем будет праздновать Новый год.

Ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво живет в Украине во время войны. Он поделился с подписчиками своими мыслями о Новом году.

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Эктор Хименес-Браво о Новом году

Кулинар поделился, что празднование Нового года и украшение елки – сложный вопрос для многих. Однако он считает, что ВСУ борются, а жизнь продолжается. Эктор добавил, что будет праздновать Новый год сам, поэтому, вероятно, в Украине.

Я буду праздновать этот Новый год наедине. Все мои родные и близкие, а также Лупита и Чоко, сейчас за границей, в безопасности,

– признался Эктор.



Эктор Хименес-Браво / Фото с инстаграма ресторатора

Хименес-Браво считает, что не стоит спекулировать словами о том, что бойцы воюют, чтобы мы жили обычной жизнью, нельзя, но и страдать – не выход. Поэтому он советует делать то, что желает душа, но не забывать о помощи другим.

"Ставьте елку, если есть настроение. Танцуйте, если хотите танцевать. Празднуйте, чтобы подбодрить детей и семью. Несмотря на блекауты, обстрелы и войну, при всем этом мы продолжаем жить, жить полной и яркой жизнью. Нас не одолеть и не сломать, и это факт Общайтесь, радуйтесь, празднуйте, если это поднимает ваше настроение и дает больше сил работать и помогать ВСУ. Живите, любите и радуйтесь".

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