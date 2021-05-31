Был в плену голливудских стереотипов, – новозеландский режиссер в Киеве снял клип об Украине

Новозеландский режиссер Люк Хаксмен по случаю Дня Киева презентовал атмосферный видеоролик об Украине. В нем показано, что Украина – это классное место. Режиссер снимал работу в столице, а также использовал архивные кадры, снятые во время Революции Достоинства.

Хаксмен сотрудничал с украинской продакшн-студией Radioactivefilm, команда которой также стоит за съемками сериала HBO "Чернобыль".

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Люк Хаксмен об Украине

На личной странице в фейсбуке Люк поделился, что новую видеоработу Ukraine – Pretty cool place ("Украина – достаточно крутое место") он посвящает своим друзьям.

Немного моих воспоминаний о Киеве. Посвящаю моим замечательным друзьям, а также ужасным стереотипам и ложным представлениям об этой прекрасной части мира,

– написал в публикации Люк.

Режиссер отметил, что этот клип является пародией на то, какой весь мир представляет Украину: "Даже я был в плену голливудских стереотипов, пока не приехал в Киев".