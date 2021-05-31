Был в плену голливудских стереотипов, – новозеландский режиссер в Киеве снял клип об Украине

Новозеландский режиссер Люк Хаксмен по случаю Дня Киева презентовал атмосферный видеоролик об Украине. В нем показано, что Украина – это классное место. Режиссер снимал работу в столице, а также использовал архивные кадры, снятые во время Революции Достоинства.
Хаксмен сотрудничал с украинской продакшн-студией Radioactivefilm, команда которой также стоит за съемками сериала HBO "Чернобыль".
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Люк Хаксмен об Украине
На личной странице в фейсбуке Люк поделился, что новую видеоработу Ukraine – Pretty cool place ("Украина – достаточно крутое место") он посвящает своим друзьям.
Немного моих воспоминаний о Киеве. Посвящаю моим замечательным друзьям, а также ужасным стереотипам и ложным представлениям об этой прекрасной части мира,
– написал в публикации Люк.
Режиссер отметил, что этот клип является пародией на то, какой весь мир представляет Украину: "Даже я был в плену голливудских стереотипов, пока не приехал в Киев".
Хаксмен показал в своем коротком фильме много шуточных моментов. Не забыл о Революции достоинства. Люк сделал контраст между мирным Майданом и страшным пламенем, которое горело там в 2014 году.
Это страна, которая пережила много потрясений. Но это только сделало ее жителей сильнее и решительнее. Украину делают особенной не только огромное количество населенных пунктов и отсутствие правил, но и люди и их отношение к "достижению цели",
– отметил новозеландец.
Люк Хаксмен – Ukraine – Pretty cool place: смотрите видео онлайн