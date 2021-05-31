Хаксмен співпрацював з українською продакшн-студією Radioactivefilm, команда якої також стоїть за зйомками серіалу HBO "Чорнобиль".

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Люк Хаксмен про Україну

На особистій сторінці у фейсбуці Люк поділився, що нову відеороботу Ukraine – Pretty cool place ("Україна – досить круте місце") він присвячує своїм друзям.

Трохи моїх спогадів про Київ. Присвячую моїм чудовим друзям, а також жахливим стереотипам і помилковим уявленням про цю прекрасну частину світу,

– написав у публікації Люк.

Режисер зазначив, що цей кліп є пародією на те, якою весь світ уявляє Україну: "Навіть я був у полоні голлівудських стереотипів, поки не приїхав до Києва".

Хаксмен показав у своєму короткому фільмі багато жартівливих моментів. Не забув про Революцію гідності. Люк зробив контраст між мирним Майданом та страшним полум'ям, яке горіло там у 2014 році.

Це країна, яка пережила багато потрясінь. Але це лише зробило її жителів сильнішими та рішучішими. Україну роблять особливою не лише величезна кількість населених пунктів та відсутність правил, а й люди та їхнє ставлення до "досягнення мети",

– наголосив новозеландець.

Люк Хаксмен – Ukraine – Pretty cool place: дивіться відео онлайн