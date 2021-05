Еще до пандемии коронавируса многие знаменитости выбирали Киев для съемок в своих клипах по нескольким очевидным причинам.

Из последних новостей Дуа Липа представила новый клип We're Good, который сняли в Киеве: как проходили съемки

Здесь самые разные локации – от постсоветских застроек до современных арт-решений;

Снимать в Украине дешево, а получить разрешение на съемку не составляет труда;

Город имеет удобное авиасообщение с другими странами мира;

В Киеве есть немало мощных продакшн-студий, которые проводят кастинги актеров и танцоров, а также организуют весь съемочный процесс.

Предлагаем узнать, какие звезды решились прилететь в Украину и показать столицу в своих кадрах.

Майли Сайрус – Nothing Breaks Like a Heart

Одной из самых известных певиц мира уже давно является Майли Сайрус. Киевляне долго не могли поверить, что именно в их городе в конце октября 2018 года находилась звезда. Ее команда и она снимались на Дарницком мосту, который перекрывали в течение двух выходных дней. Известно, что въезд на путепровод был закрыт как со стороны Днепровской набережной, так и со стороны Печерского района.

Свою композицию Майли Сайрус записала с британским диджеем Марком Ронсоном. В клипе можно увидеть гонки с полицейскими машинами и вертолетами. Клип получился очень динамичным и захватывающим. Режиссером стал канадский режиссер Ромен Гаврас, а в создании клипе также принимала участие киевская команда LIMELITE.

Майлb Сайрус – Nothing Breaks Like a Heart: смотрите видео онлайн

Нетта Барзилай – Bassa Sababa

С украинской столицей также познакомилась 2 года назад победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай. Израильская исполнительница в декабре 2018-го прибыла в Киев, чтобы сняться в таких столичных локациях, как бульвар Вернадского и Дарницкий мост. Звезда также появилась в библиотеке имени Вернадского. Звезда в клипе каталась в розовом автомобиле и гналась за женихом, который сбежал от нее на церемонии бракосочетания.

Режиссером клипа стал Рой Раз, а команда, которая занималась всеми этапами создания видео, – киевляне из студии 23/32 Films.

Нетта Барзилай – Bassa Sababa: смотрите видео онлайн

Дуа Липа – We're Good

Одной из тех, кто решился снять свой клип во время пандемии коронавируса в Киеве, стала британская звезда Дуа Липа. Хоть она и не присутствовала физически в столице Украины, но за нее все сделала ее команда – звезда снялась в дополнительных кадрах в США. Работа над клипом проходила параллельно на двух павильонах и длилась два дня. Съемочная команда обустроила декорации ресторана с кухней и три бассейна, а все кадры, которые могли навредить живым существам, снимали с силиконовыми копиями.

Режиссерами клипа стал знаменитый режиссерский дуэт Vania & Muggia – Ваня Хейман и Gal Muggia. Они сотрудничали с украинской продакшн-компанией shelter.film.

Дуа Липа – We're Good: смотреть видео онлайн

Foals – What Went Down

Еще в 2015 году на съемки клипа в Киев приехал известный британский коллектив Foals. Известно, что солист группы – Янис Филипакис – имеет украинские корни, поэтому часто приезжает в Украину. 6 лет назад он и его коллеги решили снять свой клип к песне What Went Down именно в украинской столице. В видео их можно увидеть на таких локациях, как Киевское море, Харьковский жилой массив на Троещине и старый крытый бассейн.

Режиссером клипа стал фотограф Нейл О'Брайн, об украинских продакшн-студиях ничего не известно.

Foals – What Went Down: смотрите видео онлайн

Oh Wonder – Hallelujah

Знаменитый английский дуэт исполнителей Oh Wonder в 2019 году сняли свой клип на песню Hallelujah. Съемки ролика происходили в заброшенном гольф-клубе под Киевом. Известно, что поиск локаций для клипа длился 4 дня, а для съемок были просмотрены 16 мест. Остановились на гольф-клубе, где за горизонтом еще летали воздушные шары.

Режиссером клипа Hallelujah стал Грегори Орел, а участие в создании клипа приняла украинская компания 23/32 Films.

Oh Wonder – Hallelujah: смотрите видео онлайн

Editors – Frankenstein

Еще одна рок-группа из Британии – Editors – в 2019 году сняли свой клип в таких киевских локациях, как проспект Победы, Национальный цирк, Осокорки, площадка одного из супермаркетов, а также салон столичной маршрутки. Согласно сюжету клипа Frankenstein, герой пытается выкопать из могилы и вернуть к жизни умерших певиц по имени Baeonse и Sailor Twyft – с намеком на Бейонсе и Тейлор Свифт.

Режиссером видео стал Грегори Орел (как и в клипе Oh Wonder), а также киевская команда 23/32 Films.

Editors – Frankenstein: смотрите видео онлайн

Coldplay – Trouble In Town

Британцы из группы Coldplay тоже не удержались, чтобы не сняться в украинской столице. Музыканты сняли клип Trouble In Town еще в декабре 2019 года. В ролике можно увидеть ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская", дом одежды на Львовской площади, улицу Старовокзальную, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid.

Режиссером клипа стала Аойфе Макардл, а над видео работала украинская компания Radioaktive Film.

Coldplay – Trouble In Town: смотрите видео онлайн

Zayn, R3hab Jungleboi – Flames

Муж знаменитой модели Джиджи Хадид и известный исполнитель Зейн Малик (Zayn) вместе с датским продюсером и диджеем R3hab Jungleboi сняли клип в Киеве. Физически на съемках они не присутствовали, но визуальную часть клипа воплотила киевская команда LIMELITE еще в 2019 году. В видео также использовали маски украинской арт-студии Боб Бассет. Режиссерами клипа-антиутопии стал дуэт Frank Borin & Ivanna Borin. В кадрах клипа можно увидеть Национальную библиотеку имени Вернадского и Дарницкий вокзал.

Zayn, R3hab Jungleboi – Flames: смотрите видео онлайн

Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora

Шведский диджей Avicii, к сожалению, умер в 2018 году, но о его сетах помнят до сих пор. Один из таких он создал в коллаборации с британкой Ритой Орой. В клипе 2017-го года, снятом на песню Lonely Together, можно увидеть такие киевские локации, как Рыбацкий мост, Ботанический сад и парк "Победа". Героями видео тоже стали украинцы – экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.

Над видео работала киевская команда Kiev Postproduction, а режиссером стал Леван Цикуришвили.

Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora: смотрите видео онлайн

Years & Years – Shine

Years & Years – Shine: смотреть видео онлайн

Twenty One Pilots – Nico And The Niners

Twenty One Pilots – Nico And The Niners: смотреть видео онлайн

Hurts – Wings

Hurts – Wings: смотреть видео онлайн

Lonely The Brave – Backroads

Lonely The Brave – Backroads: смотреть видео онлайн

Rudimental – Never Let You Go

Rudimental – Never Let You Go: смотреть видео онлайн

Mumford & Sons – Ditmas

Mumford & Sons – Ditmas: смотреть видео онлайн

Nothing But Thieves – Amsterdam

Nothing But Thieves – Amsterdam: смотреть видео онлайн

Callum Scott – You Are The Reason

Callum Scott – You Are The Reason: смотреть видео онлайн

Tom Misch & Yussef Dayes – What Kinda Music

Tom Misch & Yussef Dayes – What Kinda Music: смотреть видео онлайн