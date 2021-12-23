Новогодняя сказка от Екатерины Кухар и Александра Стоянова: где посмотреть балет "Щелкунчик"

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее возлюбленный Александр Стоянов с 25 декабря будут радовать поклонников новогодним балетом "Щелкунчик". Событие будет происходить в Октябрьском дворце в 19:30 ежедневно.

Зрители обожают звездный дуэт за рискованные и легкие поддержки, а также ту положительную энергию, которую они дарят во время выступлений. Поэтому "Щелкунчик" наполнит зарядом энергии на весь 20211 год.

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О балете "Щелкунчик"

Это спектакль, который актуален в любое время, его любят и взрослые, и дети. Его создали по мотивам сказки классика немецкой литературы Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Это мистическая история о прекрасном принце, заколдованном в уродливую куклу, и девочке Маше, которая помогает Щелкунчику победить ужасного Мышиного короля.

Зритель любит балет "Щелкунчик" за прекрасную музыку Петра Чайковского, за ощущение радости и оптимизма, с которыми публика обязательно уходит из театра, а после надолго сохраняет их в своей душе.



Балет "Щелкунчик" / Фото пресс-службы

25 декабря – 1 января19:30Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в балете "Щелкунчик" / Фото пресс-службы​