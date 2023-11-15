Драйвовый хит Рианны в новом звучании: сеть покоряет тренд тиктока
Ремиксы и каверы на популярные песни – обычное явление в современной музыке. Иногда эти треки могут переплюнуть оригинал.
Еще несколько месяцев назад в сети завирусился ремикс на один из лучших хитов Рианны – S&M. И этот трек до сих пор остается популярным в тиктоке.
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Автором этого ремикса стал исполнитель Macon. К стилю Рианны он добавил больше электронной музыки – гипертехно. Так трек S&M зазвучал с многократными механическими ритмами.
Rihanna – S&M (macon's HYPERTECHNO remix): слушайте онлайн
Слушатели так оценивали ремикс на известную песню:
- "Слушаю на репите все утро";
- "Получил очень много энергии, когда слушал этот трек";
- "Твои ремиксы – это огонь";
- "Отличная работа";
- "Это очень мощно и энергично".
И хотя трек вышел еще в феврале этого года, сейчас он еще на пике популярности. Именно под это аудио пользователи с разных уголков планеты сняли более 63 тысяч видео, которые собрали миллиарды просмотров.
Украинцы под вирусный трек снимают юмористические ролики, или же показывают свои танцы на камеру.