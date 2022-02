Номинантка Грэмми Таня Муиньо сняла клип для британцев из Foals: яркое видео из Киева

Украинская клипмейкер Таня Муиньо стала автором нового видеоклипа для британской инди-рок группы Foals. Съемки яркого и динамичного ролика "2am" проходили в столице Украины, куда приехали музыканты в начале 2022 года.

Премьера клипа состоялась днем ранее, 15 февраля, и уже захватила сеть. С момента публикации клип просмотрели более 45 тысяч раз.

Интересно Таня Муиньо: что известно об украинском режиссере, которая своими клипами покорила Голливуд

Известно, что съемки в Киеве проходили в прошлом месяце. Кроме Тани Муиньо как режиссера, оператором клипа стал Никита Кузьменко, хореографом – экс-танцовщица Киев модерн-балета Анастасия Харченко. Также в клипе можно увидеть украинских танцовщиков.

Foals – 2am: смотреть видео онлайн

Песня "2am" вошла в новый альбом группы Life Is Yours, который выйдет этим летом. В ноябре 2021 года музыканты выпустили песню из него Wake Me Up.

"Спасибо всем невероятным танцовщикам, хореографам, декораторам и всем, кто создал этот видеоролик", – написала группа в подписи под видео.

Реакция Тани Муиньо

Клипмейкер из Украины уже отреагировала на новое сотрудничество с известным музыкальным коллективом в своем инстаграме:

Очень особенная работа у меня! Я большой фанат Foals, давно следивший за ними на музыкальных фестивалях. Не могу поверить, что мы сняли видео вместе. Янис Филиппакис (вокалист – Showbiz 24), спасибо за эту возможность, это очень много значит для меня. Мы сделали это с моей любимой командой! Спасибо ребята, вы – лучшие!

Своими впечатлениями от работы с украинкой нежно поделился сам Янис и опубликовал общее фото.

"Видео уже есть! С любовью ко всем, кто так усердно работал над его созданием", – написал певец.

Таня Муиньо с фронтментом Foals – Янисом Филиппакисом / Фото из инстаграма исполнителя