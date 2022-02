Номінантка Греммі Таня Муіньо зняла кліп для британців з Foals: яскраве відео з Києва

Українська кліпмейкерка Таня Муіньо стала автором нового відеокліпу для британського інді-рок гурту Foals. Зйомки яскравого та динамічного ролика "2am" проходили у столиці України, куди навідались музиканти на початку 2022 року.

Прем'єра кліпу відбулась днем раніше, 15 лютого, і вже захопила мережу. З моменту публікації кліп переглянули понад 45 тисяч разів.

Відомо, що знімання у Києві проходили минулого місяця. Окрім Тані Муіньо як режисерки, оператором кліпу став Микита Кузьменко, хореографом – екстанцівниця Київ модерн-балету Анастасія Харченко. Також у кліпі можна побачити українських танцівників.

Foals – 2am: дивитись відео онлайн

Пісня "2am" увійшла до нового альбому гурту Life Is Yours, який вийде цього літа. У листопаді 2021 року музиканти також випустили пісню з нього Wake Me Up.

"Дякуємо усім неймовірним танцівникам, хореографам, декораторам та всім, хто створив цей відеоролик", – написав гурт у підписі під відео.

Реакція Тані Муіньо

Кліпмейкерка з України вже відреагувала на нову співпрацю з відомим музичним колективом у своєму інстаграмі:

Дуже особлива робота у мене! Я великий фанат Foals, який давно стежив за ними на музичних фестивалях. Не можу повірити, що ми зняли відео разом. Яніс Філіппакіс (вокаліст, – Showbiz 24), дякую за цю можливість, це дуже багато означає для мене. Ми зробили це з моєю улюбленою українською командою! Спасибі хлопці, ви – найкращі!

Своїми враженнями від роботи з українкою ніжно поділився сам Яніс, та опублікував спільне фото.

"Відео вже є! З любов'ю до всіх, хто так ревно працював над його створенням", – написав співак.



Таня Муіньо з фронтментом Foals – Янісом Філіппакісом / Фото з інстаграму виконавця