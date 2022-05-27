Ночевал у меня перед войной, – Alyona Alyona об отношениях с бывшим и причинах разрыва

Украинская реперша Alyona Alyona незадолго до войны объявила о разрыве с бойфрендом. Теперь она рассказала, в каких отношениях сейчас находится с Денисом.

Украинская исполнительница Alyona Alyona за несколько дней до начала полномасштабной войны объявила, что разошлась с бойфрендом Денисом. Однако сейчас бывшая пара находится в дружеских отношениях.

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Alyona Alyona об отношениях с бывшим бойфрендом и причинах разрыва.

Звезда призналась, что на отношения и их разрыв повлияли публичность и разные взгляды обоих. Она предположила, что ее популярность помешала счастливым отношениям.

"Если бы я была неизвестна, то, возможно, нам было бы легче быть вместе. Но поскольку я известна и наши векторы в творчестве различаются, это очень тяжело. Мы понимали последствия, и я не хотела "прижимать" своей карьерой его карьеру, а он не хотел, чтобы моя аудитория приходила к нему и была бы удивлена или разочарована тем, что делает. Потому что все чего-то ждут – если Алена такая добрая, то все вокруг нее – тоже… Но "извини мама, я полюбила хулигана", – поделилась Alyona Alyona.

Еще одной причиной расставания стала разница в возрасте: "Он немного младше. Я в свое время в жизни попробовала все, нагулялась. Построила себе план, что через 10 лет у меня будет двое детей. А он не все пробовал из того, что я пробовала".

Но во время войны бывшая пара поддерживает теплые дружеские отношения. Они общаются и переписываются каждый день.

Он даже ночевал у меня перед войной. Чувства никуда не деваются. Мы не разлюбили друг друга. Просто поняли, что в будущем будет только хуже,

– рассказала Alyona Alyona.



Alyona Alyona с бойфрендом / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Заметим, звездная экспара познакомилась осенью 2020 года. До января у них были только рабочие отношения, а встречаться начали 14 февраля следующего года.

Долгое время реперка отказывалась рассекречивать любимого, называя его интернет-персоной. Однако в июле журналисты заскочили их вместе. Тогда все узнали, что артистка встречается с блоггером.