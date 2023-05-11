Нино Катамадзе назвала единственного украинского артиста, что хотел вывезти ее из Грузии в войну

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе открыто поддерживает Украину и говорит, что музыка не может быть вне политики. Она дружит со многими артистами из Украины, но только один из них предложил ей помощь в 2008 году во время войны.

В августе 2008 года, когда Россия напала на Грузию, Нино Катамадзе родила сына, ему было 2 месяца. Они тогда оказались в эпицентре событий, но певица не захотела уезжать за границу. Даже несмотря на то, что свою помощь ей предлагал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Нино Катамадзе вспомнила, как ее поддержал Святослав Вакарчук

Джазовая певица говорит, что Святослав Вакарчук позвонил ей в августе 2008 года, потому что хотел помочь с выездом из Грузии. Он был единственным украинским артистом, от которого тогда поступило такое предложение.

Он позвонил. Я разговаривала с послом, но я не уехала из своей страны. Да. Я за это благодарна, и всегда помню, что во время войны он был единственным, кто позвонил,

– вспомнила Нино Катамадзе.

Артистка поделилась, что сейчас между ними уважение, признание, ведь они музыканты, которые "точно знают, в каком месте стоят во время сложной ситуации". Кроме того, Нино поддерживает связь с "Бумбоксом", Джамалой, группой "ДахаБраха", Андреем Данилко, Иваном Дорном. Однако видятся они редко.

"Было бы прекрасно общаться физически, но (сейчас, – 24 Канал) это через социальные сети, через звонки, спросить, как они сейчас чувствуют себя".