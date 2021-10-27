Нина Матвиенко рассекретила размер пенсии и наибольшего гонорара

Народная артистка Украины Нина Матвиенко в новом интервью рассказала, что получает пенсию в размере 15 тысяч гривен. Также исполнительница рассекретила сумму наибольшего гонорара, который получала за свое выступление.

Нина Матвиенко во время своей карьеры стала легендой украинской сцены. Ее голос узнают из тысяч. В разговоре с супругой Дмитрия Комарова – Александрой Кучеренко артистка призналась, какова сумма ее прожиточного минимума.

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Пенсия и гонорары Нины Матвиенко

По словам 74-летней певицы, звание народной артистки Украины помогает ей получать на 20 процентов больше пенсии. Так, каждый месяц Матвиенко получает 15 тысяч гривен пенсии.

Также звезда рассекретила, что самый большой гонорар, который она получала за выступление, составил 10 тысяч долларов. Это равняется примерно 264 тысячам гривен.

Интервью Нины Матвиенко: смотрите видео онлайн

, с 1 октября 2021 года размер минимальной пенсии для граждан 75 – 80 лет в Украине составляет 2 500 гривен. Это при наличии стразового стажа 20 – 25 лет и больше.