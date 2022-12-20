Было тяжелое время, – Нина Матвиенко шокировала правдой, почему в паспорте не ее дата рождения

В октябре народной артистке Нине Матвиенко исполнилось 75 лет. С днем рождения ее все поздравляли 10, как и записано в паспорте, но оказывается, певица появилась на свет 13. Почему ее мать указала другую дату, узнайте ниже.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году и была пятым ребенком в семье. Так что родителям ее приходилось нелегко. Мать Антонина даже соврала о дате рождения дочери, чтобы получить манную крупу. Так что в паспорте певицы не ее день рождения.

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Праздную я всегда 13 октября, перед Покровой, так как мама сказала, что я с братом самым старшим в один день родилась. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу, а я родилась 13-го. Мама меня записала 10-го, чтобы получить манную крупу,

– призналась Нина Матвиенко.

"Тогда тоже были очень тяжелые времена. Все-таки 47-й год, как раз два года после войны. Все еще было сырым, все еще стонало от пожаров, от пожарищ, от крови", – добавила артистка.

Напомним, 10 октября Россия массово обстреляла Украину, выпустив по Киеву десятки ракет. Тогда Нина Митрофановна записала дочери Тони видео в Великобританию, где так комментировала террор агрессорки: "Вроде бы праздник, а тут рядом смерть и огонь, бьют по Киеву. Но ты там не волнуйся сильно. Мое 75-летие сильнее этих ракет, мой дух сильнее".