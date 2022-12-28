Нина Матвиенко ходила каяться за маты на русских: забавная реакция священника

Народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что во время войны согрешила и обругала россиян. После этого пошла раскаяться в церковь, но священник отреагировал неожиданно.

В эфире вечернего шоу Елена Кравец спросила Нину Митрофановну, употребляет ли она "крепкие" слова в адрес россиян. Певица рассмеялась, но сказала правду.

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Нина Матвиенко ходила каяться за мат на русских

Нина Матвиенко заявила, что называет оккупантов "подлецами", но в начале войны проронила несколько более острых ругательных слов. Это очень развеселило ее священника.

Ну, "падло" говорю на москалей, на орков говорю "подлюки", "падлы". Но я ходила раскаиваться. Материлась несколько раз, но пошла покаялась, и батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить. Так довели же, довели, я им и сказала,

– поделилась Нина Матвиенко, смеясь.

Зато артистка рассказала, что украинские военные доводят ее до слез – то от счастья, то отчаяния. "Если только вижу солдат с котиками, собачками – плачу от счастья, потому что они такие дети, они такие родные, как мои. Если читаю другое, погиб... Жаль, что они такие молодые, красивые... Молитва спасает. Отчаиваться ни девушкам, ни женщинам нельзя, мы – тыл для наших ребят", – подчеркнула Матвиенко.

Она убеждена, что от женщин в тылу зависит многое, ведь они надежды и света на победу для воинов на передовой. Так что, говорит Матвиенко, "держим хвост трубой".

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