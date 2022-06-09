Никто не за нас, – Слава Каминская в очередной раз пожаловалась на жизнь в Нидерландах

Певица Слава Каминская с детьми и мамой уехала в Нидерланды. Артистка не перестает жаловаться на жизнь там. На этот раз она подчеркнула, что Европа нас не поддерживает, однако возвращаться в Украину Слава не планирует, продолжает жить в европейской стране.

Слава Каминская продолжает жаловаться на жизнь в Европе. Раньше ее огорчало, что вынуждена жить с семьей в маленьком гостиничном номере в специальном центре для беженцев. Хотя там была крыша над головой и бесплатное трехразовое питание, артистке было не комфортно, поскольку она привыкла к роскоши.

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Европейские страны приняли убегающих от войны украинцев, миллионы людей благодарны за это, однако Каминская в социальных сетях только возмущалась. Впоследствии она арендовала квартиру в Роттердаме, но после этого потеряла социальное жилье, полученное в стране.

Слава Каминская об отношении к украинским беженцам

В сториз артистка жестко рассказала, об отношении к украинским беженцам: "Европа? Да ну в жопу". Она не рассказала подробностей конфликта, однако отметила, что ее маму, до сих пор прописанную в центре для беженцев, выгнали оттуда. Женщина оформила в Нидерландах временную защиту, однако ей не нравится, как в стране относятся к украинцам.

Я сняла квартиру в Роттердаме за кучу денег. Мама моя прописана там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так любят украинцев. Я немного в шоке. Все мы: "Европа за нас". Что это за нас? Никто не за нас, ребята. Я приезжаю туда, где мы прописаны, а там живет какая-нибудь шлюха!

– эмоционально выразилась Каминская.

Слава не раз попадала в конфликты, она очень эмоциональна и прямолинейна. После рассказа о жилье она добавила: "Знаете, с нашим поведением нам будет хуже, чем арабам. Потому что то, как мы ведем себя – это противно. Я сегодня тоже ругалась. Если что, я как араб".

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Но подписчики артистки не согласны с ней. В комментариях они отмечают, что следует поблагодарить Европу за убежище для украинцев во время войны. Также вспоминают о том, что Каминская, будучи в Европе, не помогает Украине.