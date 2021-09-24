Николаса Кейджа приняли за бездомного и выгнали из элитного ресторана: фото

Образы звезд, которые они демонстрируют на красных дорожках и кинофестивалях, часто отличаются от их повседневных аутфитов. Так случилось с Николасом Кейджем, который, вероятно, из-за леопардовых штанов, спутали с бездомным.

Инцидент произошел на прошлой неделе в фешенебельном ресторане Lawry's The Prime Rib, что в Лас-Вегасе. В заведение для гурманов Николас Кейдж пришел в растянутой футболке, леопардовых штанах, резиновых тапочках и с взъерошенными волосами. Курьезный образ смутил работников ресторана, но отнюдь не самого оскароносного актера.

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По словам очевидцев, звезда заказал дорогой алкоголь – виски и текилу, однако его попросили из заведения. Очевидно, Николаса Кейджа спутали с пьяным бездомным.

Звезда фильма "Призрачный гонщик" отказывался покидать ресторан, поэтому его вывел охранник. 57-летний актер попытался вернуться, но его остановили на входе.

Он выглядел очень плохо и ходил без обуви. Он кричал на людей и пытался вступить в драку, а потом персонал попросил его уйти. Он был настолько пьян, что едва смог надеть тапочки,

– рассказывают инсайдеры.

Николас Кейдж в элитном ресторане в Лас-Вегасе / Скриншот видео

Напомним, оскароносный Николас Кейдж не впервые попадает в скандал из-за злоупотребления алкоголем: