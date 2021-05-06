Соблазнительные Никола Пельтц и ее возлюбленный Бруклин Бекхэм чрезвычайно откровенны и не стесняются сниматься обнаженными или в минимальном количестве наряда. Новое жаркое фото пары появилось в инстаграме модели.

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Эротическое фото Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Влюбленные позировали лежа на полу. Бруклин смотрел в сторону, но нежно обнимал Николу, которая, в свою очередь, держала его за руку и проникновенно смотрела в объектив.

Пара предстала перед камерой топлес, поэтому кадр получился очень пикантным. Пельтц примерила только черные колготы, засветив пышные ягодицы. Перчинкой соблазнительного образа модели стал ее роскошный макияж. Девушка подчеркнула глаза длинными черными стрелками и матовой помадой.



Бекхэм выбрал стильные джинсы, но также было видно и его нижнее белье от Calvin Klein. Поскольку на парне не было рубашки, он засветил огромное количество татуировок.



Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото из инстаграма Николы Пельтц.

Реакция сети

Поклонникам влюбленной пары по нраву такие снимки Николы и Бруклина. Поэтому фотография набрала более 80 тысяч лайков и множество комментариев с комплиментами.