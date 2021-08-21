Николь Кидман рассказала, о чем в жизни сожалеет больше всего

Знаменитая актриса Николь Кидман призналась, что с детства мечтала о большой семье. Она до сих пор жалеет, что не смогла иметь больше детей. Сейчас звезда воспитывает двух дочерей от мужа Кита Урбана.

Голливудская актриса Николь Кидман украсила обложку очередного номера издания Marie Claire Australia. В откровенном интервью журналу звезда призналась, о чем жалеет больше всего.

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Николь Кидман хотела бы иметь больше детей

Знаменитость рассказала, что сожалеет о том, что не смогла иметь больше детей. Создать большую и любящую семью было для нее мечтой.

Я очень хотела бы иметь больше детей, но у меня такой возможности не было,

– поделилась Николь Кидман.

Актриса добавила, что всю свою любовь она отдает своим дочерям, а также племянникам и крестникам.

"Во мне любви на 10 детей... Это нормально, потому что я могу стать матерью другим детям, У меня шесть племянников и племянниц, а также – 12 крестников. Я обожаю материнство, я обожаю детей: они такие замечательные, смешные, без стереотипов", – отметила Николь Кидман.



Николь Кидман / Фото Marie Claire Australia

Что известно о детях Николь Кидман