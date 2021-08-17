"Никогда не перестану плакать": Могилевская, Пономарев, Дзидзьо вспомнили об Андрее Кузьменко

Искреннему и талантливому артисту Андрею Кузьменко 17 августа могло бы исполниться 53 года. С момента гибели в автокатастрофе коллеги лидера "Скрябина" до сих пор не могут поверить, что его нет рядом. Как звезды вспоминают о своем друге и напарнике по сцене – читайте далее.

Андрей Кузьменко до сих пор считается неоднозначной личностью, впрочем, ему удалось завоевать всенародную любовь. Его энергия часто передавалась другим людям, а простой подход к обыденным вещам – покорял даже самых больших скептиков. В свое время он помог многим ныне известным украинским звездам, которые в свою очередь до сих пор вспоминают о нем.

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Среди них – Наталья Могилевская, которая вместе с Андреем помогала талантливым исполнителям "с улицы" попасть на шоу "Шанс". Также Дзидзьо, у которого была тесная связь с "Кузьмой", поскольку они вместе родились в одном регионе. Кто еще вспомнил об Андрее в день его рождения – смотрите дальше.

Наталья Могилевская

"Никогда не перестану плакать... С днем рождения, Кузьма", – написала Могилевская в инстаграме, добавив хэштеги "шанс", "Кузьма", "люблю", "навсегда". Кроме этого, артистка прикрепила трогательное видео с воспоминаниями об Андрее.

Дзидзьо

"Кузьма, с днем Рождения тебя, дружище!!! Ты всегда в наших сердцах", – написал исполнитель и добавил фрагмент из популярной песни "Скрябина" – "Місця щасливих людей".

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Александр Пономарев

"Сегодня день рождения у Кузьмы! Царство Небесное! Помним..." – лаконично отметил Пономарев, добавив видеозапись своего выступления с концерта памяти Андрея Кузьменко в 2015 году. Тогда артист исполнил его песню "Сам собі країна".

Ирина Билык

"Андрей... Гуляли бы сегодня... 53 было бы... дружище, не знал ты, что так будет все... с днем рождения!" – написала в инстаграме Ирина Билык и добавила черно-белое фото Андрея Кузьменко.



Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Ирины Билык

Реакция сети

Нельзя обойти вниманием и сочувствие и сожаление пользователей сети. Под заметками звезд они оставляют грустные слова, и до сих пор горюют, что их любимца нет в живых: