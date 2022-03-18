Никогда не будет правильного времени, – Дорофеева и Дантес объявили о разводе

Звездные супруги Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса шокировали фанов. Артисты решили развестись после 6 лет брака. Они не стали ждать удобного времени и объявили о своем разрыве в разгар войны в Украине.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес признались, что их история началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года. Их считали самой красивой парой шоу-биза, но они больше не вместе.

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Надя Дорофеева разводится с Дантесом

Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем кем есть… Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе,

–написала Надя Дорофеева.

Похоже, артисты не успели рассказать о разводе до войны, но скрывать от фанатов правду больше не в силах. Они считают, что для таких признаний нет подходящего времени, поэтому решили хотя бы таким образом отвлечь публику от новостей о боевых действиях.

"Многие скажут: "Неееет! Мы не хотим этого!" На что мы ответим: "Ну чего вы повесили нос? Мы же не ваши игрушки. Мы не исчезаем из жизни друг друга", – добавила Дорофеева.

С открытым сердцем. С любовью друг к другу, ваши Надя и Вова. Дантесиков и Додошат не ждите,

– с юмором закончили экс-супруги.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес: фото

Какими были отношения Дорофеевой и Дантеса

Артисты познакомились в августе 2011 года, когда ехали на совместный концерт. В тот же вечер Дантес сказал Дорофеевой: "Надю, я женюсь на тебе".

Через неделю они жили вместе, но встречались тайно.

Первое шутливое предложение певец сделал любимой через три месяца, а второе, серьезное, – через полгода. Она согласилась.

Свадьбу влюбленные сыграли только четыре года спустя, в июле 2015 года. Роскошную церемонию устроили в лавандовом стиле и пригласили множество звезд шоу-биза.

Полный текст публикации Нади Дорофеевой:

Никогда не будет правильного времени.

Эта история началась 5 августа 2011 года в поезде. Два юных человека, у которых всё ещё впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих.

Эта пара стала самыми родными людьми друг другу и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное… они просто теперь не вместе.

Многие скажут: "Неееет! Мы не хотим этого!" На что мы ответим: "Ну чего вы повесили нос? Мы же не ваши игрушки. Мы не исчезаем из жизни друг друга". Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем кем есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты.

Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Возможно это как-то отвлечёт вас и разбавит новостную ленту.

С открытым сердцем! С любовью к друг другу, Ваши Надя и Вова.

PS. Дантесиков и Додошат не ждите.