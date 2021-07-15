Самый счастливый день в моей жизни, – Никита Добрынин рассказал о рождении сына

13 июля Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями. Они до сих пор не могут поверить, что на свет родился их сын Лев. Новоиспеченный папа рассказал, что увидев сына, рыдал от счастья. Это был лучший день в его жизни.

Супруги нетерпеливо ждали рождения малыша. Даша и Никита хотели как можно скорее познакомиться с первенцем. Теперь знаменитый отец невероятно счастлив и не прекращает повторять это.

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Никита Добрынин о рождении сына

Телеведущий признался, что совершенно не волновался перед родами жены. Только переживал за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Однако сомнений относительно того, готов ли он к ребенку, не было. Никита очень хотел стать отцом, отнесся легко к этому периоду в жизни. Так же и Квиткова.

После того, как начались схватки, мужчина всячески поддерживал любимую. Он отметил, что роды – это очень сложный процесс для женщины, поэтому необходимо делать все для того, чтобы хоть чуточку облегчить его.

Делал Даше специальный массаж, а в перерывах между схватками даже успевали снимать тиктоки,

– рассказал Добрынин.

Мужчину переполняют невероятные эмоции. Он чувствует себя по-настоящему счастливым. Теперь в его жизни есть все.

Я не могу передать словами эти ощущения. Это самый счастливый день в моей жизни! Когда впервые увидел сына, рыдал от счастья. Это чудо! Теперь точно могу сказать, что чудеса существуют и происходят каждый день,

– поделился новоиспеченный папа.

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Сейчас Даша и Никита находятся в роддоме. Однако уже сегодня, 15 июля, они вместе с малышом отправятся домой. Об этом Квиткова сообщила в инстаграм-сториз. Влюбленные долго ждали тот момент, когда втроем будут жить в собственном доме, где старались закончить ремонт до рождения первенца.