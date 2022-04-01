Никита Добрынин признался, уцелел ли его дом под Киевом, над которым летали истребители

Две недели назад, 17 марта, Никита Добрынин и Даша Квиткова выехали из-под Киева и остановились в Тернополе. Они уехали на запад, потому что над их домом летали истребители. К счастью, дом звездных супругов до сих пор цел.

Пара с 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" долго не решалась уезжать из-под Киева. Никита Добрынин настаивал на том, чтобы Даша Квиткова вывезла их 8-месячного сына в безопасное место, но та боялась дороги. Последней каплей стала ночь на 17 марта, когда их дом задрожал от взрывов.

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Никита Добрынин о доме под Киевом

Никита Добрынин рассказал, что в их населенном пункте неспокойно с 24 февраля. Буквально в первый день войны туда прилетела ракета и разбомбила дом неподалеку. Однако дом блогеров пока невредим.

Мы каждый день включаем камеры, смотрим на наш дом в Киеве. Он цел, и дай Бог, все будет хорошо. Мы периодически списываемся с соседями, живущими немного дальше,

– поделился Добрынин.

Почему жена Добрынина не уезжает за границу

в новый дом Никита Добрынин и Даша Квиткова переехали в июле, до рождения сына Льва. Только ремонт в нем обошелся паре как две квартиры в центре Киева.

В интервью Славе Демину Добрынин объяснил, почему Даша Квиткова до сих пор не убежала за границу с 8-месячным Львом. По его словам, она не хочет быть эмигранткой и мечтает дождаться победы на Украине.

Это была наша принципиальная позиция, что мы не хотим покидать Украину, хотим дождаться победы и вернуться домой. Мы здесь строили всю свою жизнь, у нас никогда не было мысли переехать за границу,

– объяснил мужчина.

"Даже когда сейчас мы чувствуем опасность, все равно ищем более безопасное место в Украине. Сейчас, к счастью, это Запад", – добавил он.

Полное интервью Никиты Добрынина: смотрите видео онлайн (об уцелевшем доме – на 5 минуте 26 секунд)

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