Никита Добрынин признался, уцелел ли его дом под Киевом, над которым летали истребители

1 апреля 2022 , 16:12
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Источник:

"Слава +"

Две недели назад, 17 марта, Никита Добрынин и Даша Квиткова выехали из-под Киева и остановились в Тернополе. Они уехали на запад, потому что над их домом летали истребители. К счастью, дом звездных супругов до сих пор цел.

Пара с 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" долго не решалась уезжать из-под Киева. Никита Добрынин настаивал на том, чтобы Даша Квиткова вывезла их 8-месячного сына в безопасное место, но та боялась дороги. Последней каплей стала ночь на 17 марта, когда их дом задрожал от взрывов. 

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Никита Добрынин о доме под Киевом

Никита Добрынин рассказал, что в их населенном пункте неспокойно с 24 февраля. Буквально в первый день войны туда прилетела ракета и разбомбила дом неподалеку. Однако дом блогеров пока невредим. 

Мы каждый день включаем камеры, смотрим на наш дом в Киеве. Он цел, и дай Бог, все будет хорошо. Мы периодически списываемся с соседями, живущими немного дальше,
– поделился Добрынин.  

Напомним, в новый дом Никита Добрынин и Даша Квиткова переехали в июле, до рождения сына Льва. Только ремонт в нем обошелся паре как две квартиры в центре Киева.

Почему жена Добрынина не уезжает за границу

В интервью Славе Демину Добрынин объяснил, почему Даша Квиткова до сих пор не убежала за границу с 8-месячным Львом. По его словам, она не хочет быть эмигранткой и мечтает дождаться победы на Украине. 

Это была наша принципиальная позиция, что мы не хотим покидать Украину, хотим дождаться победы и вернуться домой. Мы здесь строили всю свою жизнь, у нас никогда не было мысли переехать за границу,
– объяснил мужчина. 

"Даже когда сейчас мы чувствуем опасность, все равно ищем более безопасное место в Украине. Сейчас, к счастью, это Запад", – добавил он. 

Полное интервью Никиты Добрынина: смотрите видео онлайн (об уцелевшем доме – на 5 минуте 26 секунд)

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Автор: Марина Джура