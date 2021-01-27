Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин выложил в сети пикантную фотографию, где позирует на Мальдивах вместе с беременной женой. Влюбленные нежились на белоснежном песочке и мило улыбались.

Источник: инстаграм Никиты Добрынина

Звездные супруги Добрынин и Квиткова уже неделю отдыхают на солнечных Мальдивах. Для зимнего отпуска пара, ожидающая рождения ребенка, выбрала именно этот райский уголок планеты. В социальных сетях Даша и Никита активно делятся фотографиями с курорта.

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На Мальдивах влюбленные отдыхают от работы, купаются в бирюзовой водичке и принимают солнечные ванны на побережье океана. Пара не скрывает, что именно о таком отдыхе мечтала. Конечно, народные любимцы не оставляют своих поклонников без невероятно красивого контента.

Новое фото Добрынина и Квитковой

Телеведущий обнародовал миловидный кадр, который сделал вместе с женой во время захода солнца. Никита позировал, лежа на белоснежном песочке. Он надел бежевые шорты, а торс решил оставить обнаженным. Даша позировала, эротично выгнувшись рядом с мужем. Она надела черный купальник и выпятила аппетитные ягодицы.

Волосы девушки красиво развевались на ветру, а на лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Блогерша искренне улыбалась и смотрела в камеру в то время, как ее возлюбленный любовался ею.



Никита Добрынин и Даша Квиткова на пляже / Фото из инстаграма Никиты Добрынина