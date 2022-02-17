Ничего и никому не должна: Ефросинина высказалась о глупых стереотипах и женщине на кухне

Даже после распада СРСР в постсоветских странах все еще бытует стереотип, что место женщин – на кухне. И Украина не стала исключением в этом гендерном вопросе.

В небольших населенных пунктах страны преимущественно женщина отвечает за готовку, однако вскоре проблема вскоре разрешиться. Об этом в рамках проекта "Интервью 24" рассказала телеведущая Маша Ефросинина.

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Кто такая Маша Ефросинина Украинская телеведущая, посол Фонда ООН по вопросам народонаселения, блогер. Автор YouTube-каналов "Экзамен" и "Взрослые девочки". Замужем за Тимуром Хромаевым – экс-главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В браке с ним у нее родилось двое детей – дочь Нана и сын Александр.

"Никому ничего не должна"

Ефросинина отметила, что у нее есть короткий и абсолютно бескомпромиссный ответ парням, которые закидывают девушкам: "Ты должна готовить!"

Я вообще ничего и никому не должна. Скорее всего (такой ответ – 24 канал), повлечет за собой конфликт. Тут нужно смотреть на степень влюбленности в этого человека или на степень его ценности в жизни женщины, девушки, девочки,

– подчеркнула Маша Ефросинина.

После переезда к будущему мужу Тимуру Хромаеву Ефросинина решила научиться готовить, чтобы "своему мужчине стряпать с утра до вечера какие-то изыски". По ее словам, она накупила книг и начала "куховарить".

Маша Ефросинина: "Я вообще ничего и никому не должна" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Все это мне дико тяжело давалось. Если кому-то для приготовления одного блюда необходимо от двадцати до тридцати минут, то мне – от двух до трех часов. У меня не получалось и все приходилось переделывать,

– вспомнила телеведущая.

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"Жертвы не нужны"

Телеведущая говорит, что на тот момент ее парень Тимур Хромаев заметил, как ей тяжело дается готовка, и заверил, что ему такие "жертвы вообще не нужны".

Сразу же после этого он взял и за двадцать минут сварганил потрясающий стейк. Иногда я ему говорю: "А давай сходим в какой-нибудь ресторан? Так хочется романтики и чего-то такого". В ответ он предлагает что-нибудь приготовить. Готовит он действительно очень вкусно, быстро и с легкостью,

– рассказала Маша Ефросинина.

Смотрите интервью с Машей Ефросининой в видеоформате:

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Автор проекта – заместительница главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.