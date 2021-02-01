В нежных объятиях: Светлана Тарабарова растрогала новым фото с дочкой
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова показала новое фото с дочкой Марией. Они позировали перед камерой в нежных объятиях.
Источник: Инстаграм Светланы Тарабаровой
Известная украинская певица Светлана Тарабарова все чаще делится фотографиями со своими детьми.
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Новое фото Светланы Тарабаровой
Певица, которая 4 месяца назад стала мамой во второй раз, показала новую фотографию с дочкой. Перед камерой она позировала в пудровых широких брюках и кофточке с тонким поясом, который подчеркивал фигуру. Волосы Светлана Тарабарова распустила и выровняла, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.
На пеленальном столике лежала ее дочь Маричка, которую Светлана нежно обнимала. Она прижалась к самой родной, закрыла глаза и улыбалась. Девочка позировала в белом боди. На этот раз звезда немного показала лицо дочери.
Зацеловываю сладкие ручки и ножки доченьки. Это уже традиция нашей семьи,
– написала Светлана Тарабарова под фото.
Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Поклонников очаровала новая серия фото звездной мамочки с дочкой.
- Какая красавица;
- Самые сладкие ножки;
- Какие вы уже взрослые! Красотки мама и доченька;
- Какие же вы красивые с маленькой Марией;
- Красавица.
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