Популярная украинская певица Светлана Тарабарова показала новое фото с дочкой Марией. Они позировали перед камерой в нежных объятиях.

Источник: Инстаграм Светланы Тарабаровой

Известная украинская певица Светлана Тарабарова все чаще делится фотографиями со своими детьми.

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Новое фото Светланы Тарабаровой

Певица, которая 4 месяца назад стала мамой во второй раз, показала новую фотографию с дочкой. Перед камерой она позировала в пудровых широких брюках и кофточке с тонким поясом, который подчеркивал фигуру. Волосы Светлана Тарабарова распустила и выровняла, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

На пеленальном столике лежала ее дочь Маричка, которую Светлана нежно обнимала. Она прижалась к самой родной, закрыла глаза и улыбалась. Девочка позировала в белом боди. На этот раз звезда немного показала лицо дочери.

Зацеловываю сладкие ручки и ножки доченьки. Это уже традиция нашей семьи,

– написала Светлана Тарабарова под фото.



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

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