Несмотря на ситуацию в стране: украинская группа SunSay запланировала концерты в России

Украинский певец и экс-участник группы 5'nizza Андрей Запорожец решил отправиться на гастроли в страну-агрессор. В Москве и Санкт-Перебурге артист выступит со своей группой SunSay.

О намерениях группы SunSay спеть на российской сцене стало известно из сайтов продажи билетов на концерты. Пока сам Запорожец не комментировал ни анонсов, ни детали гастролей.

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По информации сайтов, Андрей Запорожец вместе с группой выступит в Санкт-Петербурге и Москве в начале мая. My Rocks Show утверждает, что музыканты покажут шоу 6 мая в 19:00 в Петербурге. Цена билетов стартует от 1 300 российских рублей, что равняется 470 гривнам.

SunSay выступит в России / Фото из инстаграма Запорожца

Уже на следующий день, 7 мая, артисты отправятся в столицу России и споют свои песни в местном клубе. Цена билетов на концерт также берет начало от 1300 рублей. Об этом идет речь на сайте Modern Rock.

К слову, это уже не первые гастроли SanSay в России. Андрей Запорожец "плодотворно" выступает в стране-агрессор с 2017 года. В прошлом году музыкант провел в российских городах 5 концертов.

Что известно об Андрее Запорожце?