Об этом мало кто знает, – неожиданные факты о "Холостячке" Злате Огневич

Украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась новыми фактами о себе. Она призналась, что умеет копировать различные звуки, а также рассказала о карьерной неудаче и как к ней теперь относится.

Известная украинская артистка Злата Огневич приняла участие в новом сезоне "Холостячки". И чтобы зрители смогли лучше чувствовать эмоции певицы и понимать ее выбор, певица делится фактами и информацией о себе.

К слову Преследование фанатов и свидание: "Холостячка" Злата Огневич ответила на 20 интересных вопросов

Неожиданные факты о Злате Огневич

Исполнительница призналась, что очень любит экстрим и плавание. Она мечтает прыгнуть с парашютом: "Когда отдыхала в Таиланде, я пробовала "полет Гиббона". На тебя надевают конструкцию из эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает".

У артистки есть скрытый талант копировать голоса, как мужские, так и женские. " Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей . То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Только моя семья и друзья", – поделилась Злата.

. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Только моя семья и друзья", – поделилась Злата. Огневич добавила, что никогда не останется в стороне от социальных вопросов: гендерного неравенства, защиты женщин, тем, касающихся детей и родителей, свободы человека, право человека на свое мнение, на жизнь. Для того, чтобы донести свое мнение обществу, она использует личный блог в инстаграме.

На пути знаменитости были и неудачи. Она рассказала о выступлении в филармонии с оркестром, к которому долго готовилась. Злата волновалась, а потому нечисто спела одну ноту.

После концерта я просматривала это видео со слезами на глазах. Я не спала всю ночь и думала: "Ты бездарь. Как ты могла!". Сейчас я понимаю, что все это бред. И я себе сейчас даю право на ошибки. Я кайфую от ошибок. И кайфую от побед. Это были такие провалы, которые меня научили тому, что надо кайфовать и от ошибок, и от побед,

– отметила певица.

Злата Огневич призналась, что каждое утро выполняет определенный ритуал: "Уже очень давно я себя приучила просыпаться утром и улыбаться. Это даже такое упражнение физическая: я просыпаюсь и делаю вот так. Даже когда у меня нет для этого настроения и желания. Эта искусственная улыбка, она запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научил один человек, который занимается йогой, медитациями ".

Уже осенью на экраны выйдет новый сезон романтического проекта "Холостячка". Злата Огневич призналась, что на свиданиях с мужчинами не хочет разгадывать кроссворды, а потому предпочла бы пойти на экстремальное свидание с романтическим завершением. Также она не отказывается от поцелуев на шоу, ведь должна почувствовать партнера.