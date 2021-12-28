Необходимо освободить себя от соседа, – Оксана Муха о российской музыке и петиции Кондратюка

Российские песни заполонили музыкальные сервисы, а российские гастролеры не стесняются приезжать в Украину. Певица Оксана Муха эксклюзивно рассказала для 24 канала, как относится к петиции Игоря Кондратюка и почему российская музыка так популярна среди украинцев.

Известная украинская певица Оксана Муха высказалась о неоднозначной ситуации на украинских музыкальных сервисах. Ведь все больше российских артистов занимают первые места в рейтингах.

К слову Потенциальные получатели российских паспортов, – Фагот осудил Басту и его украинских фанов

Оксана Муха о российской музыке

Исполнительница для журналистов 24 канала поделилась, что украинцам нужно время для того, чтобы построить настоящее государство с самодостаточными личностями. По ее мнению, именно это – проблема популярности российской музыки в Украине.

Украинцы – извращенная нация, которая не верит в себя, свои силы, не самодостаточна. Люди не уважают друг друга, постоянно бежим куда-то за "стадным инстинктом". Нам нужно выждать, когда придет новая кровь, и построит ту Украину, о которой мы сейчас мечтаем, но так и не смогли сделать,

– поделилась артистка.



Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Об Игоре Кондратюке и петиции

Оксана Муха также призналась, что поддерживает Игоря Кондратюка и назвала его "умным мужчиной". Звезда выступает только за ограничение въезда для российских исполнителей.

Я за то, чтоб на украинской земле поддерживали свое. Особенно в то время, когда враг наступает, и его со всех сторон надо отгородить от себя. Речь не только о видимом враге с оружием в руках, но и об информационном, визуальном, музыкальном,

– считает певица.

"Необходимо максимально освободить себя от соседа, который всю жизнь навязывает, требует все неправильное. Я не из тех людей, которые ненавидят других. Но если российская нация допустила то, что сейчас происходит на Донбассе, то что-то с ней не так. Конечно, есть и хорошие люди, но их меньшинство", – добавила она.

Оксана Муха заметила, что хотя у россиян много денег и возможностей, они все равно бедная нация.

"Почему-то Украина не нападает, не забирает чужое. Мы бы этого себе никогда не позволили, потому что живем с Богом. А там этого нет, все построено на костях. Это очень бедная нация. У россиян есть деньги, но нет самого важного – души", – отметила знаменитость.

Интервью Оксаны Мухи для 24 канала: смотрите видео онлайн

Что известно о петиции Игоря Кондратюка