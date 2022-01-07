Неизменной остается только скрипка, – Александр Божик рассказал, какие роли играл в вертепе
Источник:24 канал
Украинский скрипач Александр Божик ежегодно принимает участие в вертепе. В разговоре с журналистами 24 канала музыкант поделился, что играл разные роли, а неизменной из года в год остается только скрипка.
Вертеп – одна из самых ярких рождественских традиций в Украине. В разных уголках страны звучит колядка, разные персонажи прославляют рождение Иисуса Христа. К вертепу присоединяется и известный скрипач Александр Божик.
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Александр Божик об участии в вертепе
Артист поделился, что в вертепе участвовал много раз. В течение 5 лет он присоединяется к "Звездному Люкс-Вертепу" и дарит радость жителям Львова. Однако даже там Александр не появляется без скрипки: "Скрипка – уникальный и нужный инструмент".Разговор с супругами Божик записан в рамках проекта "Интервью24".
Поскольку Божик высокий, то в детстве ему давали носить звезду, чтобы было видно издалека. Иногда он мог играть еврея, поскольку существует стереотип, что все евреи играют на скрипке.
Роли были разные, неизменной остается только скрипка,
– добавил Александр.
Интервью с Александром и Юлией Божик в видеоформате: смотрите видео онлайн