Недалеко от родного села: Wellboy эмоционально высказался об обстрелах в Ахтырке

Финалист нацотбора Wellboy высказался об обстрелах в Ахтырке, что в примерно 27 километрах от его родного села. Он возмутился действиями агрессора и не подбирал слов.

Украинский артист Wellboy не остается в стороне от российской агрессии в Украине. Он опубликовал сообщение, в котором возмутился наступлением на Ахтырку.

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Wellboy об обстрелах Ахтырки

Антон Вельбой рассказал, что шокирован ситуацией. Обстрел Ахтырки поразил его еще и потому, что в 27 километрах от города есть его родное село Грунь.

Я не понимаю, как это может происходить в наше время, когда люди могут говорить, договариваться, а не давать "лещей". Сегодня вся Украина в огне, на фото Ахтырка, районный центр, находится в 27 километрах от моего родного села Грунь,

– поделился певец.

"Город очень пострадал, разрушены детские сады, военные части, мосты, жилые дома, умирают люди... Люди, с которыми я здоровался в маршрутках, люди, которые давали мне картонку под ноги на базаре, люди, которые жили со мной на одной улице... мои люди! Почему от одного х**ла, мы все должны прятаться по укрытиях, должны переживать за своих друзей, родственников, которые находятся не рядом, просыпаться и засыпать под звуки сирены?", – добавил он.

Одновременно Wellboy отметил, что наконец он понял, что Украина – это великий народ, а "вместе мы сила".

Меня пробирает гордость за свою страну, за наших бойцов, которые круглосуточно дают тягла врагам. Русский военный корабль, иди на**й и Путин иди на**й и вообще, рашисты идите на**й из нашей страны. Все будет Украина! Слава Украине! Слава ВСУ!

– эмоционально высказался Wellboy.



Последствия обстрелов в Ахтырке / Фото из инстаграма певца

Напомним, 26 февраля агрессор обстрелял Ахтырку. Снаряды российских оккупантов попали в жилой массив.

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Текст публикации Wellboy:

Я не понимаю, как это может происходить в наше время, когда люди могут говорить, договариваться, а не давать "лещей". Сегодня вся Украина в огне, на фото Ахтырка, районный центр, находится в 27 километрах от моего родного села Грунь. Город очень пострадал, разрушены детские сады, военные части, мосты, жилые дома, умирают люди... Люди, с которыми я здоровался в маршрутках, люди, которые давали мне картонку под ноги на базаре, люди, которые жили со мной на одной улице... мои люди! Почему от одного х**ла, мы все должны прятаться по укрытиях, должны переживать за своих друзей, родственников, которые находятся не рядом, просыпаться и засыпать под звуки сирены? Думаю, чтобы наконец понять, что мы великий народ! Вместе мы сила! Меня пробирает гордость за свою страну, за наших бойцов, которые круглосуточно дают тягла врагам. Русский военный корабль, иди на**й и Путин иди на**й и вообще, рашисты идите на**й из нашей страны. Все будет Украина! Слава Украине! Слава ВСУ!