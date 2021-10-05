Неадекватно, – Войтенко ответил на комментарий Гвоздевой на "Танцах со звездами"

Илона Гвоздева в очередной раз нарвалась на резкие ответы на ее критику от участников шоу "Танцы со звездами". На этот раз против танцовщицы высказался актер Константин Войтенко. Он назвал ее комментарий "неадекватным".

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева вернулась на проект как четвертый судья. С ее стороны прозвучало немало критики в сторону участников. В частности, звезда негативно высказалась о выступлении Константина Войтенко.

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Илона Гвоздева сказала, что не увидела совершенного квикстепа.

Я сегодня увидела очень много танца, к сожалению, кроме квикстепа. Мне было почему-то квикстепа замало, а когда он был, он был не столь динамичным, каким должен был быть,

– заявила четвертая судья.

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Ответ Войтенко Гвоздевой

За кулисами проекта Константин Войтенко прокомментировал заявление Илоны Гвоздевой. По его словам, квикстеп танцовщицы с победителем шоу Игорем Ласточкиным также был очень медленным.

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Я очень доволен комментариями наших постоянных судей, и очень, очень недоволен комментарием Гвоздевой, потому что он неадекватен. Тем более мы просматривали их номер с Ласточкиным, когда они танцевали тоже квикстеп – очень медленный квикстеп,

– подчеркнул актер.

"То есть если ты говоришь, что у вас медленный квикстеп, надо либо показывать, или танцевать так. И когда Илона это говорила, все судьи были шокированы. Зачем такое делать еще и оценку такую ​​ставить?", – добавил он.