"Не знаю, как туда возвращаться": будет ли MamaRika жить в доме под Киевом, где ее застала война

В начале мая MamaRika вернулась в Украину из Польши. С мужем и 9-месячным сыном она поселилась в Черновцах, но планирует переезжать в Киев. Правда, вряд ли в дом, где ее застала война.

В середине марта MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) выехала из страны в Молдову, а оттуда добралась до Польши. Там ее поддерживала мама, однако разлука с любимым была для звезды невыносимой.

Важно Не имеет значения, какое у ребенка прошлое, – MamaRika хочет усыновить ребенка

Почему MamaRika вернулась в Украину из Польши

За полтора месяца MamaRika ужасно загрустила за мужем Сергеем Середой. Несмотря на то, что безопасность в Украине относительная, здесь ей куда спокойнее, чем в Варшаве.

Я сейчас себя больше чувствую в безопасности рядом с Сергеем, чем когда была в Варшаве. Когда у тебя уже есть собственная семья и вас разделяют, такое впечатление, что от тебя отрывают часть сердца, часть тела. Мне здесь спокойнее,

– призналась артистка.

Звезда объяснила, что в Черновцах они поселились ради 9-месячного сына Давида. Она больше не готова видеть страх в его глазах, как в доме под Гостомелем в первые дни войны.

"Пожалуй, это один из самых безопасных городов в Украине. Это все делается только ради нашего сынишки, ради нашего Давида. Потому что если бы у нас не было маленького сына, мы бы, наверное, совсем иначе строили нашу географию. Мы отталкиваемся исключительно от того, что у нас 9-месячный сын", – объяснила MamaRika.

MamaRika с мужем и сыном в Украине: фото

Не пропустите MamaRika выпустила песню-крик души: щемящий клип, где она кормит 9-месячного сына грудью

Когда MamaRika вернется в Киев

В Киев мы будем возвращаться однозначно, потому что мы должны жить дальше, мы должны адаптироваться к происходящему. Мы ни в коем случае не рассматриваем вариант покидать Украину и уезжать куда-нибудь на пмж за границу. Это не о нашей семье,

– заявила певица.

Дом под Гостомелем, который пара арендовала до войны, уцелел хоть "прилетало" очень близко к их коттеджному городку, горела заправка. Однако MamaRika не уверена, что они с Сергеем будут и дальше жить там.

"У меня этот дом ассоциируется со страшными событиями, и я не знаю, как туда возвращаться, психологически мне тяжело. Я не уверена, что я буду чувствовать себя там комфортно", – призналась знаменитость.

Полное интервью MamaRika со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о возвращении в Киев на 4:30)