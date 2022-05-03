Не выдержала и вернулась, – MamaRika приехала в Украину с 9-месячным сыном
Источник:инстаграма MamaRika
В марте MamaRika с 7-месячным сыном на руках уехала в Молдову, а оттуда – в Польшу. В Варшаве она прожила полтора месяца и, не выдержав разлуки с мужем, вернулась в Украину.
В Польшу MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) уехала не как беженец. В Варшаве живет ее мама, которая все это время помогала с сыном. Однако певице тяжело давалась разлука с мужем Сергеем Середой, поэтому она на свой страх и риск вернулась в Украину.
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MamaRika вернулась в Украину с 9-месячным сыном
Артистка не призналась, в каком городе или регионе находится, но показала, что уже встретилась с любимым. В понедельник, 2 мая, они вдвоем отпраздновали 9 месяцев сына Давида.
Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого... После 1,5 месяца разлуки воссоединением нашей семьи, мы праздновали 9 месяцев Давидика. Наслаждаемся каждым мгновением вместе,
– рассказала MamaRika.
Кроме того, певица анонсировала, что уже 4 мая ее фанов ждет премьера "долгожданной, выстраданной песни о самом важном". Похоже, новый трек будет о расставании с родными.
MamaRika с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом: фото
Как MamaRika уезжала за границу с маленьким сыном
- Война застала звездных супругов в частном доме возле Гостомеля. От мощных взрывов у них "дрожали не только окна, но и стены", поэтому 27 февраля MamaRika и Сергей Середа выехали в Одессу.
- Оттуда комик вывез жену на границу с Молдовой, где она пять дней жила в полузаброшенном доме с сыном. Этот дом снимали друзья певицы. Впоследствии она вырвалась в Румынию, где села на самолет в Варшаву.
- MamaRika тяжело переживала разлуку с мужем. Они с Сергеем каждый вечер разговаривали по видеосвязи – "затерли экраны телефонов". Наиболее больно артистка переживала то, что любимый не видит, как растет сын.