Не выдержала и вернулась, – MamaRika приехала в Украину с 9-месячным сыном

В марте MamaRika с 7-месячным сыном на руках уехала в Молдову, а оттуда – в Польшу. В Варшаве она прожила полтора месяца и, не выдержав разлуки с мужем, вернулась в Украину.

В Польшу MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) уехала не как беженец. В Варшаве живет ее мама, которая все это время помогала с сыном. Однако певице тяжело давалась разлука с мужем Сергеем Середой, поэтому она на свой страх и риск вернулась в Украину.

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MamaRika вернулась в Украину с 9-месячным сыном

Артистка не призналась, в каком городе или регионе находится, но показала, что уже встретилась с любимым. В понедельник, 2 мая, они вдвоем отпраздновали 9 месяцев сына Давида.

Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого... После 1,5 месяца разлуки воссоединением нашей семьи, мы праздновали 9 месяцев Давидика. Наслаждаемся каждым мгновением вместе,

– рассказала MamaRika.

Кроме того, певица анонсировала, что уже 4 мая ее фанов ждет премьера "долгожданной, выстраданной песни о самом важном". Похоже, новый трек будет о расставании с родными.

MamaRika с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом: фото

Как MamaRika уезжала за границу с маленьким сыном