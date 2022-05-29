Не видел 3 месяца: из-за эксдружины Остапчук не может связаться с детьми

Ведущий и шоумен Владимир Остапчук 3 месяца не видел и не слышал своих детей от первой жены Елены Войтенко. Сейчас они находятся в Канаде, но с ними нет связи.

8-летнюю Эмилию и 4-летнего Эвана Владимир вывез за границу в начале войны. Он остался в Украине, волонтерил и был в терробороне, а сейчас вернулся к работе. Но после последней встречи, уже три месяца, он не общается с детьми. Говорит, Елена ему этого не разрешает.

К слову Выехала за границу и заблокировала меня, – Остапчук о том, как не смог договориться с эксдружиной

"Уже три месяца я с детьми не общаюсь. И для меня это самая большая боль после происходящего в стране. Моя бывшая жена не дает мне с ними общаться. Я знаю, что они в Канаде, ходят там в школу и садик. Знаю это потому, что мне приходят письма из школы, где учится Эмилия. Каждый вечер после 10 или 11 часов, потому что в Канаде это 3 или 4 дня, я звоню, но мне никто не отвечает", – рассказал Остапчук.

Чтобы связаться хотя бы со старшей дочерью, он писал письмо в канадскую школу, но ответа не получил:

Я даже писал письмо в школу, чтобы передать Эмилии, что я ее люблю, что я о ней не забыл, и все будет хорошо. Но бывшая жена не дает мне общаться с детьми. Три месяца я детей не слышал и не видел. После войны разберемся, это ее личный выбор травмировать детей".



Владимир Остапчук с детьми / Фото из инстаграмма шоумена

Телеведущий добавил, что не может забыть их последнюю встречу на границе, ведь дети, когда прощались, крепко-крепко его обняли и не хотели отпускать.

"У детей есть отец, который их очень любит и которого очень любят они. Когда мы с ними прощались на границе, я их провожал, мы очень крепко обнялись. Понимаю, что дети очень тяжело переживают то, что они не видят папу и не будут" видеть. Я этого тоже не понимаю. Но не могу сейчас ничего с этим поделать. После войны разберемся с бывшей женой. Но что есть – три месяца я с детьми пообщаться не могу", – подытожил Остапчук.

ведущий раньше рассказывал, что Елена уехала с детьми сначала в родной Умань, затем переехала на запад страны. Лишь впоследствии экс-дружина заявила, что хочет уехать за границу. Поэтому бывшие супруги встретились ночью в 11 часов, Владимир передал личные вещи детей и успел с ними попрощаться. После этого женщина якобы не отвечает на звонки и заблокировала в соцсетях.