Не осознавала, как еду в машине под сиренами, – Лилия Ребрик вспомнила, как уезжала из Киева

Украинская актриса Лилия Ребрик вспомнила 24 февраля – день, когда началась полномасштабная война. Она рассказала, как уезжала из Киева.

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик вспомнила, как начался для нее день 24 февраля. Она рассказала, что даже приехала в студию на утреннее шоу.

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Лилия Ребрик о том, как для нее началась война

Актриса рассказала, что утро 24 февраля для нее было привычным. Однако впоследствии стало ясно, что началась война.

И когда уже в студии гримировалась, все начали что-то обсуждать – началось, началось. Звоню мужу, он берет трубку, и я через трубку слышу страшный взрыв. Андрей быстро поднимает детей, надевает полусонных, чтобы спуститься в бомбоубежища,

– поделилась Ребрик.

"В результате эфир отменили, я приехала домой, даже не осознавала, как еду в машине под сиренами. Еду и думаю: "Боже, что мне делать – оставлять авто, ложиться на землю, где-то искать бомбоубежища…" – добавила она.



Лилия Ребрик с дочерьми / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Как Ребрик уезжала из Киева

Звезда решила, что будет выезжать из Киева на запад Украины, где живут ее родители: "Я вообще не понимала, что брать, у меня не было тревожного чемодана, потому что никто не мог в такое поверить. Столько всего ненужного собрали. Я даже некоторые фото бросила. Потом думала: "А чего я эти фото взяла?" Себе, например, вообще ничего не взяла. Андрею так же. Был страх что-то детям необходимого не взять".

Дорога из Киева была очень длинной. Однако Лилия Ребрик рада, что не поехала на свою дачу в Макаровском районе, временно оккупированном российскими войсками.

Ехали очень долго. На Житомирской трассе на выезде из Киева простояли пять часов. В какой-то момент Андрей говорит: "Может, свернем на дачу?" Теперь думаю: "Боже, это счастье, что мы не свернули на дачу, которая у нас в Макаровском районе",

– поделилась актриса.

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