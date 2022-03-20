Не только "Антитела": кто служит в ТРО вместе с Тарасом Тополей

Украинский певец Тарас Тополя вместе со своими коллегами из группы "Антитела" еще до начала вторжения России подписал контракт с территориальной обороной Киева. Сейчас он рассказал, кто с ним служит на страже города из коллег по шоу-бизнесу.

В эксклюзивном комментарии для 24 канала Тарас Тополя поделился, что вместе с ним в ТРО находится не только всем известный Андрей Хливнюк, но и музыканты из группы "Тень Солнца" и Виталий Кириченко из "Нумер 482". Кроме лидера "Бумбокса", все они служат в одном подразделении.

К слову "У нас нет графика": какие задачи группа "Антитела" выполняет в терробороне Киева

Однако музыкант убежден, что не важно кто служит, если он делает благородное дело для своей страны.

В конце концов, неважно, несешь ли ты службу в территориальной обороне, или волонтеришь, или поддерживаешь моральный дух песнями, стихами, рисунками. Каждый, кто что-то делает для победы страны – герой,

– говорит Тополя.

уже скоро читайте в рамках проекта "Интервью24"



Группа "Антитела" работает в терробороне / Фото из инстаграмма группы