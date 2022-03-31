Не простим, – Маша Ефросинина показала, как сейчас выглядит Чернигов

Телеведущая Маша Ефросинина продолжает борьбу на информационном фронте. Она показала разрушенный Чернигов, который является одним из наиболее страдающих от оккупантов городов.

Украинские города продолжают страдать от российских захватчиков. Каждый день погибают украинские военные и мирные жители. Сложная ситуация сейчас в Чернигове.

Смотрите также Святослав Вакарчук во Львове встретился с врачом из Мариуполя: "Этот город, которого нет"

Маша Ефросинина показала видео из Чернигова

Телеведущая опубликовала на личной странице в инстаграмме жуткое видео. В ролике она показала, каким Чернигов был до российского вторжения в Украину и какой сейчас. Большая часть города – это руины. Тысячи жителей остаются жить в ужасающих условиях, без воды, газа, света и отопления. Город находится на грани гуманитарного кризиса.

Из-за постоянно обстрелов со стороны оккупантов не удается организовать гуманитарные коридоры. Многие дороги заминированы, русские захватчики делают все возможное для того, чтобы люди умирали в осаде. Маша Ефросинина еще раз обратила внимание общественности на зверства со стороны оккупантов.

Как выглядит Чернигов сегодня: смотрите видео онлайн