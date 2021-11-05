Не привлекал, как мужчина, – жена Виктора Павлика не рассчитывала, что выйдет за него замуж

В мае прошлого года Виктор Павлик женился на молодой избраннице Кате Репьяховой. В четверг, 4 ноября, пара праздновала шестую годовщину отношений. По такому случаю девушка призналась, что никогда не мечтала выйти замуж за кумира. Он якобы не привлекал ее как мужчина.

С 27-летней Катей Репьяховой Виктор Павлик познакомился 6 лет назад на концерте в Николаеве. Все благодаря тому, что их гостиничные номера были рядом. Блогерша уверяет, что не собиралась соблазнять любимого артиста или женить его на себе. По ее словам, их соседство – случайное совпадение.

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Более того, на концерт Виктора Павлика девушка приехала не сама. Компанию ей составил любимый юноша.

Виктор никогда меня не привлекал как мужчина до общения с ним. В Николаев я поехала на концерт со своим парнем, точно не рассчитывая на знакомство,

– поделилась Екатерина Репьяхова.

Похоже, в тот же день отношения пары дали трещину, ведь предложение поклоннице певец сделал в июне 2016 года – семь месяцев спустя после первой встречи.



Скриншот из инстаграма Кати Репьяховой

, незадолго до официальной женитьбы, избранница Виктора Павлика рассказывала историю знакомства с певцом. Тогда она убеждала, что их встреча в престижном отеле Николаева – судьба.

Полный текст публикации Кати Репьяховой:

Могла ли я подумать 6 лет назад, что буду писать этот пост? Будучи в Николаеве, собираясь на концерт к любимому певцу. Могла ли я подумать, что эта поездка изменит мою жизнь? Что у нас будет семья и сын?

Конечно, нет. Но от судьбы не уйдешь. Жизнь удивительна. А впереди еще больше прекрасного.