Не помню таких эмоций давно: Kalush рассказал о переживаниях во время финала Евровидения

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк после победы на Евровидении заявил, что давно не испытывал таких эмоций как в финале песенного конкурса.

Его команда подтвердила, что никогда еще не видела, чтобы Kalush так переживал. Это и неудивительно, ведь выступление в финале Евровидения-2022 – очень волнующий и ответственный момент.

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Певец подчеркнул, что нынешняя победа для нас очень важна. Ребята делали все, чтобы привезти ее в Украину.

Люди, которые следили за эфиром, видели, насколько это был большой стресс и как мы переживали. Я сам не помню себя в таких эмоциях. Их не передать словами,

– подчеркнул Kalush.

Также он поблагодарил украинскую диаспору и тех украинцев, которые сейчас временно находятся за границей.

Украина одержала победу на Евровидении-2022

Kalush Orchestra с песней "Stefania" одержали триумфальную победу на Евровидении с рекордным 631 баллом.

В финале, после выступления, солист группы Олег Псюк призвал мир освободить наших военнослужащих из "Азовстали" в Мариуполе. За это украинской группе могла угрожать дисквалификация, ведь согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто "политизировать" шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить.

Уже на конференции музыкант объяснил иностранным журналистам, что ситуация в Мариуполе – это большая беда нашей страны. Украина просит третью страну вмешаться, чтобы помочь бойцам выйти.

В конце концов, организаторы Евровидения заявили, что дисквалифицировать Kalush Orchestra не будут, ведь увидели в призывах солиста группы только гуманитарный характер. На шоу запрещены политические призывы.

Kalush Orchestra уверенно вошли в историю Евровидения. Украинцы заняли второе место по количеству получаемых голосов за все годы существования музыкального конкурса.

На следующий день после победы на песенном конкурсе Kalush Orchestra показали клип на песню "Stefania".

Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с мамой-Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы,

– отметил Олег Псюк в описании к видео.

Также представители группы отметили, что этот видеоклип-фильм основан на реальных событиях во время военной агрессии в Украине в 2022 году. Kalush Orchestra решили использовать свою популярность и победу, чтобы мир еще больше узнал о кровопролитной российско-украинской войне и агрессии России.

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