Не объект для сплетен, а реальная сила, – Елена Зеленская о влиятельности первых леди

В Киеве стартовал первый в истории саммит первых леди и джентльменов. На открытии мероприятия Елена Зеленская рассказала, насколько важен институт первых леди. По ее мнению, жены президентов могут заниматься теми делами, на которые у глав государств не хватает времени.

В понедельник, 23 августа, Елена Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов. На мероприятии собрались мужья и жены мировых лидеров, планирующих обсудить важные вопросы.

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Елена Зеленская о важности института первых леди

Первая леди Украины отметила, что существуют такие вопросы, требующие первоочередного решения. Однако лидеры стран не всегда имеют на них время. Поэтому Зеленская стремилась создать международную площадку, которая занялась бы решением таких проблем.

Под ними супруга президента имела в виду социально важные темы – равные возможности, развитие человека, доступ к образовательным и медицинским услугам. Главы государств чаще сосредотачивают внимание не на этих вопросах, а финансовых кризисах, безопасности и войнах.

По моему мнению, если бы именно этим темам было посвящено основное время, в мире не так глобально стояли вопросы безопасности и ядерного и химического оружия,

– подчеркнула первая леди Украины.

Елена Зеленская отметила, что институт первых леди и джентльменов может стать влиятельным и помогать избавляться от различных проблем. По ее словам, он прошел большую трансформацию за все годы. Если раньше говорили о нарядах и внешнем виде первых леди, то теперь большее внимание обращают на то, чем жены президентов занимаются.

Если раньше первых леди часто воспринимали как яркое протокольное приложение к главе государства, то сейчас все наконец видят, что это самостоятельные и самодостаточные, уверенные личности. Не объект для сплетен и обсуждения, а реальная сила. Мягкая, но сила,

– заявила Елена Зеленская.

В течение дня жены и мужья лидеров государств будут обсуждать возможности сотрудничества, решения важных вопросов ради будущего, преодоления кризисов. Первая леди Украины выразила веру в то, что первый саммит такого типа сможет стать привычным явлением и объединить единомышленников.

"Если количество угроз растет, то, соответственно, должно расти количество площадок, форматов и инструментов для их решения. Поэтому Украина выступила с инициативой провести этот саммит и начать новую традицию", – сказала Елена Зеленская.

Трансляция саммита первых леди и джентльменов: смотрите видео онлайн

Что известно о саммите первых леди и джентльменов