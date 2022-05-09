Не можем смириться с войной, – представители Латвии о Евровидении, Kalush Orchestra и Украине

Латвию на Евровидении в Турине представит группа Citi Zēni. Музыканты активно поддерживают наше государство в войне, в частности, выступали на антивоенном концерте под российским посольством в Риге. Ребята верят, что в этом году победу на Евровидении одержит Украина и под мирным небом проведет следующий конкурс.

Латвийская группа не скрывает своей симпатии к Kalush Orchestra, ведь с их творчеством Citi Zēni были знакомы еще до Евровидения. Благодаря конкурсу у латвийцев появилась возможность познакомиться с украинской группой.

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В рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с группойCiti Zēni. Ребята рассказали нам о своем знакомстве с Kalush Orchestra, о важных и актуальных темах, которые затрагивает их конкурсная песня, о том, куда следует российский военный корабль и почему победа Украины на Евровидении в этом году действительно важна.

О важных темах можно говорить в веселой форме

На сцене Евровидения в Турине вы провели две репетиции, полуфинал не за горами. Какое ваше настроение? Как вам сцена?

В Италии мы чувствуем себя отлично, нас здесь очень хорошо принимают. Самое главное – мы уверены в том, что мы делаем и мы наслаждаемся проводимым здесь временем.



Citi Zēni на сцене Евровидения в Турине / Фото EBU

Мы стараемся найти больше времени, чтобы пообщаться с другими артистами и не забываем и о музыке. О танцах тоже. Мы профессиональные артисты и приехали сюда, чтобы отлично провести время.

Ваша конкурсная песня называется "Съешь свой салат". Можете ли вы больше рассказать о ней? Как она появилась и почему именно ее вы избрали для Евровидения?

На самом деле, у нас было много песен. Однако мы решили выбрать именно эту, потому что хотели поднять действительно важную тему, для нас в частности. Потому что мы считаем, что важно беспокоиться о месте, где ты живешь, об окружающей среде. И мы бы хотели донести это в несколько смешной форме.

Eat your salat – песня, с которой Citi Zēni представят Латвию на Евровидении: смотрите видео

Это потому, что, наконец, мы куча веселых парней. И мы делаем свое дело, и мы пытались найти положительный взгляд на очень серьезную и, возможно, депрессивную вещь. Обычно экологические проблемы описывают примерно так – мир умирает, ледники тают, леса горят и так далее.

Главная идея нашей песни – найти лучший путь и представить важный и серьезный месседж в таком веселом формате.

На одной сцене с Россией на Евровидении не выступали бы

Вы выступали на антивоенном концерте в Риге. Чувствовали ли вы какую-либо особую ответственность за свое выступление?

У нас уже были две репетиции на Евровидении, но ни разу не было такого волнения и напряжения, как на концерте перед российским посольством в Риге. Там мы спели песню, смысл которой фактически – иди на*уй. Ну что-то похожее на "иди на*уй русский корабель".

Это был тот момент, когда мы должны были петь это. Это был волнующий момент, потому что мы понимали, что таким образом мы закроем для себя все двери. Однако это было единственно правильное решение.

Выступление Citi Zēni на антивоенном концерте у российского посольства в Риге: смотрите видео

Как одна из стран Балтии как латвийцы, мы хорошо понимаем, что происходит сейчас и знаем, что это неправильно. Песня, которую мы спели тогда – как о политике. О неправильной политике. О такой, какой в ​​наше время не должно быть.

Кстати, мы одними из первых заявили, что не будем выступать на сцене, где будут одновременно Украина и Россия, потому что нельзя посылать одновременно солдат и музыкантов. Мы долго обсуждали это и решили, что в таком случае на Евровидении мы не будем выступать.

После вторжения России в Украину наше государство требовало отстранения страны-агрессора от участия в Евровидении, однако Европейский языковой союз на это не согласился. Тогда такие же просьбы поступили от Швеции, Латвии, Литвы, Дании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Эстонии и Исландии, после чего Россию дисквалифицировали.

К сожалению, мы не можем помочь вам физически. Однако мы можем поддерживать финансово, собирать помощь и распространять правильные месседжи в мире.

Следующее Евровидение следует провести в Украине

Мы считаем, что 10 мая в первом полуфинале Евровидения мы покажем, что вся Европа объединилась. Мы не хотим, чтобы это звучало как из жалости. Вовсе нет! Вас в этом году представляет невероятная песня. И вообще с творчеством Kalush Orchestra мы были знакомы еще до конкурса.

К примеру, их песня "Балабон" – один из эталонных треков для нас. Пожалуй, эта песня больше всего повлияла на написание нашей конкурсной заявки. Благодаря Евровидению у нас появилась возможность встретиться с ними.

Важно помнить, что Евровидение создано для мира, которого сейчас нет в Европе. Каждый сейчас должен его отстаивать.

И мы ничего плохого не видим о том, что мы не победим на Евровидении. То есть что мы получим от победы – хрустальный микрофон? Лучше следующее Евровидение провести в Украине, чтобы было ясное понимание, что война должна закончиться. И Европа должна показать свое единство и то, что мы отстаиваем мир вместе.

Мы можем иметь разные взгляды на многое, но то, что у нас общее – мы, европейцы, не можем смириться с войной.

О знакомстве с Kalush Orchestra

Если я правильно понимаю, то вы уже знакомы с Kalush Orchestra. Могли бы вы больше рассказать о вашем знакомстве?

Ну, на самом деле это забавная история. В первый раз мы встретились на вечеринке перед Евровидением. Мы поняли, что они не говорят на английском, а мы не знаем украинский. Ладно, как нам подойти к ним? Все, что мы знаем на украинском это "Будьмо". Поэтому мы подошли к ним, сказали единственное слово, которое знаем, выпили, а потом спросили, можно ли говорить по-русски, потому что мы действительно хотели с ними поговорить без посредников, то есть без переводчиков.

Интервью 24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк

Kalush Orchestra – отличные ребята. Они как круче версия нас, что очень приятно. И нам было так весело просто поговорить с ними и понять, каковы их взгляды на Евровидение на происходящее. И что мы можем сказать – вы выбрали действительно хорошего представителя.

Песня Stefania в исполнении Citi Zēni: смотрите видео

Обращение Citi Zēni к украинцам

Что бы вы хотели сказать сейчас украинцам и, в частности, фанатам конкурса Евровидения?

Что мы хотели бы сказать украинским фанам Евровидения? Пожалуйста, смотрите конкурс в этом году. Мы знаем, что в последнее время у вас не так много хороших новостей, но найдите эти три часа 10 и 12 мая, а затем финал тоже около трех часов, если это возможно и если вы в безопасности. Это позволит вам хоть на немного отвлечься. И это важно. Это касается не только физических ощущений, но и ментального здоровья. Это действительно важно.

Всем украинцам желаем оставаться сильными, конечно, потому что без этого никак. Говорите о том, что вам нужно. Нет смысла стесняться, когда что-то болит.

У нас нет сомнений, что все наладится и что украинцы победят. Вот у нас нет никаких сомнений.

Самые яркие моменты интервью с Citi Zēni: смотрите видео

Группа Citi Zēni из Латвии выступят в первом полуфинале Евровидения 10 мая. Исполнители выйдут на сцену под номером 2.