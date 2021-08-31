Не моя пацанская философия, – каратист Стас Горуна удивил заявлением о "Танцах со звездами"

Бронзовый призер Олимпийских игр стал последним участником нового сезона "Танцев со звездами". Вспыльчивый Стас Горуна принял вызов и пообещал выйти на главный паркет страны. Однако подготовка к шоу дается ему нелегко.

По словам олимпийского чемпиона по каратэ, в танцевальном зале он проводит по шесть часов в день. Однако из-за другой мышечной координации ему крайне трудно запомнить движения, а контролировать мимику и эмоции – некогда.

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"Я вышел повторить все то, что вчера наработал, и ничего не смог. Ноги сломались и не слушаются меня. Самое трудное – все совместить. Шаги, движения руками, бедрами – это все я могу по отдельности, а когда вместе – просто закипаю и взрываюсь", – поделился Стас Горуна.

Пока каратист не рассекречивает стиль танца, который покажет в первом прямом эфире "Танцев со звездами". Однако, судя по эмоциональному заявлению, Стас Горуна удивит публику – будет крутить бедрами.

Те движения бедрами не укладываются в мою пацанскую философию. Это ужасно для меня,

– признался Олимпиец.

Он добавил, что ему невероятно повезло с партнершей. Танцовщица очень терпелива, что главное. "Наверное, это лучший вариант, который мог бы быть для меня в этом шоу", – пояснил Стас Горуна.