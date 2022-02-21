Не моя близкая подруга, – Wellboy рассказал об отношениях с Тиной Кароль

Украинский артист Wellboy пояснил, что его связывает с Тиной Кароль. Он поделился, что благодарен звезде за поддержку, но не считает ее своей близкой подругой.

Перед Нацотбором артисту Wellboy забрасывали, что Тина Кароль якобы будет подсуживать ему в финале. Певец ответил на эти обвинения.

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Wellboy об отношениях с Тиной Кароль

Исполнитель рассказал, что на самом деле его связывает со знаменитостью.

"Не надо было Тину Кароль сажать в жюри Нацотбора, тогда наверняка получается. Такое что-то люди выдумали. Тина Кароль – не моя близкая подруга, мы с ней не созваниваемся каждый день или каждый месяц. Мы просто однажды записали с ней совместную песню. Очень хорошо поработали, она мне помогла. Поверила в меня, и я за это ей очень благодарен", – сказал певец.

, Тина Кароль не только записала песню с Wellboy, но и проспонсировала запись его первого трека "Гуси". Она лишь помогла финансами , тогда как продюсированием занимался и занимается Юрий Бардаш.

Wellboy также поделился, что удивлен скандалом, который случился после финала Национального отбора.

Когда я читаю комментарии, что "позор", или "нельзя такое отправлять на Евровидение", мне неприятно очень. Такой хейт, который прилетел на Алину Паш и других участников, это не очень круто. Так не должно быть. Какой-то страх несется вообще,

– считает артист.

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