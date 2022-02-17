Не могу передвигаться, – Елизавета II появилась на публике и пожаловалась на самочувствие

На днях Елизавета II появилась на очередной аудиенции. Она встретилась с министром обороны и поделилась, что "не может передвигаться".

Британская королева Елизавета II появилась на публике в Виндзорском замке. Она провела встречу с новым министром обороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контрадмиралом Джеймсом Маклаудом.

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Елизавета II на очередной встрече

Для выхода в свет королева избрала стильный образ. Она надела розово-зеленое платье с принтом, которое соединила с черными кожаными туфлями.

Ее Величество дополнила аутфит аксессуарами – жемчужным трехслойным ожерельем, кольцами, золотыми часами и серьгами. Она уложила волосы кудрями и накрасила губы яркой помадой.

Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

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Елизавета II пожаловалась на состояние здоровья

Во время встречи королева опиралась на трость, которую часто берет с собой для встреч с прошлого года. Когда она встретила министра обороны и контрадмирала, она пожаловалась на состояние здоровья и попросила их подойти.

Как видите, я не могу двигаться,

– заметила Елизавета II.

Издание уже начали подозревать, что у Ее Величества начали отказывать ноги. В последнее время новости о ее здоровье стали гораздо тревожнее, однако представители дворца обычно утверждают, что это слухи.