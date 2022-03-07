"Не могу найти в себе силы": почему Маша Ефросинина переехала во Львов, а не уехала за границу

Телеведущая Маша Ефросинина уезжала из Киева под обстрелами. Сначала она перевезла детей подальше от столицы, а затем – во Львов. Звезда призналась, что очень беспокоится за дочь и сына, но не находит в себе сил покинуть Украину.

После первых утренних обстрелов Киева семья Маши Ефросининой собрала тревожные чемоданы и уехала из своего роскошного дома. Как выяснилось, сначала в тихое место в Киевской области, а когда и там началась ужасная ситуация, добралась во Львов. Так телезвезда с детьми стала переселенкой, но быть беженкой не хочет.

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Почему Маша Ефросинина не уезжает за границу

Мы приехали сюда. Я просто не могу найти в себе силы покинуть Украину, хотя мне страшно за своих детей, у меня маленький сын. Пока у меня есть силы объединять здесь людей, призывать оставлять в себе Украину, где бы мы находились географически,

– поделилась Маша Ефросинина.

Во Львове ведущая планирует поддерживать тех, кто покинул свои дома и нашел временное убежище на Западной Украине. Она обещает находить в себе силы и энергию, чтобы мотивировать этих людей.

Маша Ефросинина о звездных друзьях во время войны

за несколько дней до вторжения России в Украину Маша Ефросинина заявляла, что с из Украины только тогда, когда появится прямая угроза ее жизни или жизни ее детей – дочери Наны и сына Александра.

Знаменитость призналась, что из-за войны в Украине потеряла несколько друзей. Остальные либо волонтерят в укрытиях, либо покинули Украину.

"Я вижу, как некоторые известные люди остались в Киеве. Те люди, которые еще несколько недель назад давали концерты, сейчас в переходах и в укрытиях чистят картофель и варят супы нашим военным. Большая часть уехала за границу. Это преимущественно женщины со своими детьми", – рассказала Маша Ефросинина.

Сколько у меня будет сил и возможностей, буду настаивать на том, чтобы наше общество ни в коем случае не давало свою оценку действиям ни одной женщины, принимавшей то или иное решение. Ибо у каждого сейчас во время войны есть на это свое право,

– эмоционально завершила телезвезда.

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