Не мог творить, – Коля Серга объяснил, почему вернулся в Украину из Москвы

Украинский музыкант и ведущий Коля Серга долго строил карьеру в России. В Москве он жил четыре года, а в 2020 году перебрался в Киев. Артист признался, что переехал, потому что в стране-агрессоре ему не творилось.

После "Фабрики звезд 3" Коля Серга пробивал себе дорогу в украинский шоу-бизнес. Однако в 2014 году, когда съемки тревел-шоу "Орел и решка" закончились, артист сменяет вектор на Москву. В России он жил четыре года, а после учебы в Лос-Анджелесе осел в Украине. Все потому, что Киев вдохновляет его на творчество.

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Почему Коля Серга вернулся в Украину из Москвы

В России у него были большие перспективы. Карьерой певца мог заняться известный продюсер и композитор Виктор Дробыш, имя которого фигурирует в "Миротворце" за незаконные визиты в Крым и пропаганду. Однако их сотрудничество не сложилось. Коля Серга отказался подстраиваться под формат, который диктовался на телевидении и радиостанциях в Москве.

Я не мог там творить. Это город высоких скоростей. Там круто продавать. Если творить, то на конвейере… Я долго гнался за форматом. Ты уже начинаешь упрощать, адаптировать, а все равно как-то не так,

– признался Коля Серга.

, что после переезда в Россию Сергей вообще не занимался музыкой. Он пошел в рекламу –. Как отмечает сам артист, "достаточно продуктивно успешно работал".

Сейчас Коля Серга зарабатывает на жизнь творчеством – ведет корпоративы и пишет песни, правда, только себе. Примечательно, что последние два года работает только в Украине, в Россию он не летает с начала карантина.

Коля Серга на свадьбе друга в Киеве / Фото из инстаграма певца

Коля Серга и Россия