Не в этот раз: нашумевший концерт Басты в Одессе в День влюбленных отменили

Российский исполнитель Баста, которому в течение трех лет было запрещено ездить в Украину, должен был дать концерт в одесском ресторане "Облака". Но за 2 недели до происшествия его отменили.

Информацию об отмене концерта подтвердила 24 каналу администрация заведения "Облака" в Одессе. На вопрос, что делать с приобретенными билетами, сказали, что деньги будут возвращать в личном порядке. Мероприятие должно было состояться 14 февраля – в День святого Валентина.

К слову "Если имеет мозги, то отменит концерт оккупанта": Баста снова запланировал концерт в Одессе

Сейчас комментарии к публикации о концерте сторонника политики Кремля в ресторане "Облака" закрыли. Билеты не продавались у кассовых операторов, но за них можно было договориться лично по номеру телефона, указанному в сообщениях заведения.

"Замечательно, когда бизнесмены имеют патриотическую позицию"

Отмены происшествия в частности требовал одесский активист Демьян Ганул, который обращался к владельцу ресторана "Облака" Андрею Заречанскому с требованием отменить визит россиянина. В своем фейсбуке 1 февраля он сообщил, что встретился с одесским ресторатором, где рассказал ему об антиукраинской позиции Басты. После разговора Заречанский якобы отменил происшествие в своем заведении.

"Я написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко (настоящее имя Басты, – Showbiz 24) посещал временно оккупированный Крым и выступал на концерте воссоединения в Москве", – написал мужчина в своем фейсбуке.



Концерт Басты в Одессе отменили / Фото из фейсбука Демьяна Ганула

Полный текст публикации Демьяна Ганула:

Отменено!!! Недавно в социальных сетях появился анонс концерта пропутинского Василия Вакуленко (Басты) в Одессе. Запланирован концерт был на 14 февраля в ресторане "Облака". Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым и выступал на концерте "воссоединения" в Москве. Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт. Замечательно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию. Друзья, мы совместно с вами не пустили путинского Басту | Ноггано в Одессу.